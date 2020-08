Lar de Marvila mantém-se aberto mais um mês. Encerramento adiado para 26 de Setembro

A Fundação D. Pedro IV e o Instituto da Segurança Social (ISS) chegaram a acordo depois de três dias de negociações para manter o lar da Mansão de Santa Maria de Marvila aberto até ao dia 26 de Setembro. A decisão chegou no dia em que o lar em Lisboa deveria fechar as portas.

Desde a semana passada que o ISS tem estado a transferir os residentes. Neste momento permanecem no lar 79 dos seus 140 residentes, segundo fonte da Fundação, que adianta que ainda esta quinta-feira poderão ser transferidos mais 15.

A Fundação D.Pedro IV gere a Mansão de Marvila desde 2004, mas a falta de acordo com o ISS fez cessar o contrato que os ligava. A Fundação reclama o pagamento de cerca de dois milhões de euros gastos em obras na Mansão e uma actualização do valor do acordo de cooperação, uma vez que em 2014 o seu orçamento teve um corte na ordem dos 700 mil euros.

Assim, a Fundação aceitou ajudar a fazer o período de transição até que o ISS consiga transferir todos os utentes da Mansão de Marvila.

Em comunicado, a Fundação D.Pedro IV refere que “a preocupação com o bem-estar dos utentes e a consideração pelas famílias e trabalhadores levaram a Fundação a aceitar permanecer, para lá do fim do seu acordo de gestão”.

“Nos termos do acordo firmado, o Instituto da Segurança Social assume a gestão do Lar e a Fundação D. Pedro IV assegura a prestação dos serviços sociais como até ao momento”, refere o comunicado, acrescentando que, “o contrato ao abrigo do qual a Fundação administrava o Lar deixa de vigorar a partir desta quinta-feira, 27 de Agosto, mas não tendo sido possível outra solução pelo ISS, a Fundação D. Pedro IV anuiu em prestar mais esse serviço a esta comunidade de idosos, fragilizada por várias patologias psíquicas e físicas”.

O Lar de Santa Maria de Marvila, o segundo maior do país, chegou a alojar 160 utentes, alguns com deficiências profundas e patologias psíquicas graves. A idade média dos utentes do lar era, em Agosto de 2020, de 83 anos, tendo a utente mais idosa 103 anos.