Falta de recursos do SEF causa longas filas no aeroporto de Faro

A saída de Portugal da “lista negra” do Reino Unido teve efeitos imediatos nas reservas turísticas no Algarve, mas o aeroporto de Faro, que serve a região, pode não estar preparado para receber tantos passageiros ao mesmo tempo. Uma fotografia tirada no aeroporto de Faro esta quinta-feira e divulgada pelo deputado do PSD Cristóvão Norte no Twitter mostra centenas de pessoas concentradas na área de controlo de chegadas.

Ao Expresso, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) afirma que a zona onde está a ser efectuado esse controlo não tem condições “adequadas” para a tarefa e responsabiliza a ANA - Aeroportos de Portugal por “não ter aberto a ‘zona de Verão’ que contempla dez posições de controlo”.

“Actualmente, o controlo documental de passageiros no Aeroporto de Faro está a funcionar, por determinação da ANA Aeroportos, na chamada ‘zona de Inverno’, que não se encontra adequada a receber o exponencial crescimento do número de passageiros (+190%), após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido”, disse a entidade ao jornal.

Já o gestor aeroportuário afirma que a falta de recursos, “que causa impacto negativo nos passageiros que chegam ao aeroporto de Faro”, é responsabilidade do SEF. Segundo a mesma entidade, apenas dois dos cinco postos de controlo estavam a funcionar e alguns equipamentos de controlo electrónico, da responsabilidade do SEF, “não estão em funcionamento”, factores que terão causado as filas de passageiros.

Portugal passou a integrar a lista de corredores aéreos considerados seguros pelo Reino Unido a 20 de Agosto. A decisão do Governo britânico – uma “grande notícia”, classificou o Presidente da República – surgiu depois de Portugal lhe ter enviado um relatório sobre a situação epidemiológica no país, segundo os critérios utilizados pelo Reino Unido para decidir que países ficam sujeitos a medidas de restrição.