Equipas da Cruz Vermelha vão prestar cuidados aos residentes do lar de Setúbal onde está activo um surto de covid

Estão a organizar-se equipas com o apoio da Cruz Vermelha Portuguesa, nomeadamente no que toca aos auxiliares, para ajudarem a prestar cuidados aos residentes do MHAS Centro Geriátrico, em Setúbal, onde há um surto de covid-19 e onde estão já infectados 22 funcionários e 54 utentes, disse ao PÚBLICO fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Já ocorreram dois óbitos entre os residentes do lar, na sequência do surto.

Segundo a ARSLVT, há 76 casos activos, sendo que 54 são utentes e 22 são funcionários. Há nove residentes internados.

De acordo com a ARSLVT, o lar tem condições para garantir o isolamento, separando totalmente casos positivos de casos negativos.

O lar tem médico próprio, “mas está a planear-se a colaboração de equipas do ACES Arrábida para avaliação clínica a partir da próxima semana, altura em que o clínico do lar cessa a sua colaboração com o mesmo”, refere a ARSLVT, que sublinha a articulação, desde a tomada de conhecimento do primeiro caso positivo, entre a Unidade de Saúde Pública do ACES Arrábida, o Centro Distrital de Segurança Social de Setúbal, o Serviço Municipal da Protecção Civil de Setúbal, o Centro Hospitalar de Setúbal e a direcção do lar.

A ARSLVT destaca que foram levadas a cabo várias acções de mitigação da desinfecção, nomeadamente, a desinfecção do edifício, testagem, separação dos casos positivos dos casos negativos e isolamento profiláctico dos contactos directos.

Foram feitos testes a todos os residentes e funcionários da instituição, inquéritos epidemiológicos e rastreio dos contactos.

“Todos os doentes covid positivos que tiveram e têm condições clínicas de permanecer no lar estão a ser acompanhados diariamente pelas equipas de saúde do ACES Arco Ribeirinho, através de contacto não presencial, vigiados clinicamente e registados na plataforma Trace Covid”, assegurou a ARSLVT.