Cancro do cólon: dois terços dos convocados não fizeram o rastreio

Só um terço das cerca de 400 mil pessoas convocadas no ano passado para o rastreio do cancro do cólon e do recto — o segundo mais mortal em Portugal, a seguir ao do pulmão — aderiram à chamada em 2019. A cobertura geográfica deste rastreio de base populacional – efectuado através da pesquisa de sangue oculto nas fezes – está a aumentar exponencialmente em todas as regiões do país mas, em percentagem, a adesão tem vindo a cair de ano para ano, indica o último relatório sobre o Acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas. Mas esta não é a única oferta do Serviço Nacional de Saúde colocada à disposição da população que tem sido de alguma forma desperdiçada: há também muitas mulheres que não aderem ao rastreio do cancro de mama e algumas, ainda que poucas, raparigas não aproveitam a vacinação gratuita contra as infecções por papilomavírus humano (HPV), que pode evitar neoplasias do colo do útero.

