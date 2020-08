ASAE apreende mais de 4400 máscaras contrafeitas no Porto e Vila do Conde

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 4469 máscaras faciais (num valor aproximado de 4469 euros) que eram vendidas como sendo marcas registadas, incluindo “marcas ligadas ao design de moda e desportivas”, lê-se num comunicado da ASAE divulgado esta quinta-feira.

As máscaras foram apreendidas após duas operações de combate à contrafacção em Vila do Conde e no centro do Porto, num armazém grossista e num estabelecimento retalhista. A ASAE diz que tal é passível de “determinar a abertura de dois processos-crime por venda de produtos contrafeitos”.

Além das máscaras, “foram também apreendidos outros artigos têxteis, marroquinaria e acessórios, por fortes suspeitas de serem falsificados”.

As operações de combate à contrafacção estiveram a cargo da Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal da ASAE.

Em Maio, a ASAE tinha já instaurado oito processos-crime por contrafacção de máscaras na Internet e apreendeu 77 mil máscaras de protecção individual. Essas máscaras foram apreendidas no âmbito de acções para verificar se estavam a ser cumpridos os requisitos dos equipamentos de protecção individual (EPI) como máscaras de protecção, as especificações técnicas das máscaras comunitárias ou de uso social e dos produtos biocidas (álcool, álcool-gel e desinfectantes).