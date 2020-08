Portugal e o problema da corrupção – parte 2

Façamos um breve resumo do que aconteceu em Portugal na última meia-dúzia de anos. Um ex-primeiro-ministro foi preso. O grande banco do regime – o BES – faliu. Uma das maiores empresas portuguesas – a PT – foi destruída. Os dois principais líderes da empresa mais poderosa do país – a EDP – vão ser acusados de corrupção activa e já foram afastados dos cargos. No Tribunal da Relação de Lisboa, dois juízes terão andado a vender acórdãos e os seus dois últimos presidentes são suspeitos de cumplicidade.

