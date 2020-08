PS organiza conferência para “se afirmar politicamente e dar exemplo cívico”

Na próxima segunda-feira, o PS reúne-se em Coimbra para debater a sua visão e estratégia política para controlar a pandemia e recuperar o país. A conferência, que arranca às 10h30, contará com dirigentes socialistas, eleitos e membros do Governo, incluindo o primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e a ministra da Saúde, Marta Temido. O encontro acontece no grande auditório do Convento de S. Francisco, com a lotação máxima reduzida para metade da capacidade do espaço.

Devido à imposição de distanciamento social pelas autoridades de saúde, a conferência não será aberta ao público em geral nem aos militantes, sendo reservada “apenas aos responsáveis, eleitos e dirigentes a quem foi dirigido convite para participar.

António Costa discursará pelas 11h, depois da intervenção da líder do grupo parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes. O primeiro-ministro lançará o debate com os temas-chave: “controlar a pandemia, recuperar Portugal, cuidar do futuro”.

A sua intervenção será seguida de quatro membros do Governo: além do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e da ministra da Saúde, Marta Temido, fazem também parte do programa do encontro a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e o ministro do Planeamento, Nelson Souza.

Todas as intervenções serão seguidas de debate com autarcas, deputados e outros dirigentes do partido e os trabalhos serão dirigidos pelo socialista Carlos César.

Em comunicado, os socialistas explicam que desta forma a organização poderá controlar o número de presenças e garantir o cumprimento das regras de saúde apropriadas, para que o encontro seja não apenas “um momento de afirmação política, mas também um exemplo do cumprimento cívico das normas sanitárias”.

Todos os participantes terão a sua temperatura medida à entrada e o uso de máscara é obrigatório.

Também o PSD está a preparar um programa estratégico para a década. O programa está a ser desenhado pelo Conselho Estratégico Nacional (CEN), presidido pelo porta-voz das Finanças do PSD, Joaquim Sarmento.