Marcelo Rebelo de Sousa: “O Presidente não vai alinhar em crises políticas”

O Presidente da República apelou nesta quinta-feira ao diálogo entre os partidos e Governo relativamente ao Orçamento do Estado (OE) para 2021 e avisou que não contem com ele para uma crise política. “Isso é uma ficção”, afirmou, garantindo que não haverá dissolução do Parlamento depois de dia 8 de Setembro, altura em que constitucionalmente o poderá fazer, já que há eleições presidenciais em Janeiro do próximo ano.

Na abertura da Feira do Livro de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que irá receber os partidos quando houver um documento do Governo sobre o OE 2021 e disse desde logo que “o Presidente da República não vai alinhar em crises políticas”.

“Desenganem-se os que pensam que, se não houver um esforço de entendimento, vai haver dissolução do Parlamento no curto espaço de tempo que o Presidente tem pela frente para isso, que é até ao dia 8 de Setembro”, afirmou.

Marcelo disse mesmo que seria “uma aventura total”, colocar em cima da crise da saúde e da crise económica uma crise política”.

“A alternativa seria uma crise a prazo. Isto é, o Presidente empossado no dia 9 de Março, seja ele quem for, estar a dissolver para eleições em Junho. Isto não existe. Isto é ficção, é para romances e romances é na Feira do Livro”, acrescentou.

Para o Chefe de Estado, o que os partidos têm de fazer “é dialogarem, falarem, ver como é que se viabiliza um orçamento que é fundamental para a utilização dos fundos que vêem da Bruxelas” e para “o plano de recuperação da economia”.

“Naturalmente que pluralismo é pluralismo, ninguém é obrigado a violentar a sua consciência, mas são todos obrigados a pensar no interesse nacional”, afirmou.

​Em declarações aos jornalistas, Marcelo apelou mais uma vez ao entendimento e ao diálogo entre médicos e Governo. “Não podem viver de costas voltadas”, salientou.

Sobre a Feira do Livre, disse esperar que “seja um sucesso” e revelou que fará mais duas visitas ao evento.