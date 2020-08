Líder do PT saúda realização da Festa do Avante!

A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) do Brasil gravou uma mensagem de vídeo a saudar a realização da Festa do Avante!.

Gleisi Hoffmann lamenta não poder estar presente, “devido à pandemia e à restrição viagens”, mas assegura que o núcleo português do partido, que divulgou o vídeo na sua conta no Twitter, estará presente. “Tenho a certeza de que o núcleo do PT estará nos representando com a sua tradicional barraca”, afirmou.

A Presidenta Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, enviou mensagem sobre a Festa do Avante 2020 ao Partido Comunista Português, que organiza o evento. Assista ao vídeo da saudação da Gleisi ao PCP. pic.twitter.com/6SbZeYB4nQ — Núcleo do PT Lisboa (@PTLisboaOficial) August 27, 2020

A líder do PT envia um “grande abraço” aos comunistas portugueses, garantindo que estarão “juntos na luta para vencer os retrocessos e essa política que retira direitos aos trabalhadores e das trabalhadoras”.

A Festa do Avante! terá lugar nos dias 4, 5 e 6 de Setembro, na Quinta da Atalaia, no distrito de Setúbal. Na quarta-feira a Direcção-Geral de Saúde (DGS) revelou que já emitiu um parecer com as recomendações para a festa se realizar. O PCP tem garantindo que cumprirá todas regras e revelou que reduziu o número de presenças para cerca 33 mil pessoas por dia, cerca de um terço das presenças habituais em outros anos, que era de cerca de 100 mil pessoas.