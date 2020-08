Os mal-entendidos do primeiro-ministro

“Espero que todos os mal-entendidos estejam esclarecidos”, afirmou o primeiro-ministro depois de ter feito as pazes com a Ordem dos Médicos, que fez uma auditoria não autorizada por ele ao Lar de Reguengos de Monsaraz, concluindo pelo completo abandono dos doentes, tendo morrido 18.

Acontece que não houve nenhum mal-entendido e foi preciso uma grande discussão para chamar a atenção para a sem-razão de António Costa que, em vez de procurar os meios mais eficazes para governar o seu povo, se perde com estas questiúnculas de “lana caprina”. O mais importante ficou por dizer da boca de António Costa: o mais importante é pedir responsabilidades aos muitos administradores que se vão locupletando à custa do lar sem lá porem os pés e sem assumirem as suas responsabilidades.

O maior responsável é o presidente da câmara, que é o manda-chuva da localidade e o comandante dos bombeiros, além de outros muitos cargos que não pode exercer por falta de agenda. É preciso acabar de vez com as tricas que Costa, em vez de estar calado e governar, suscita, julgando-se o dono disto tudo (DDT) e o único que manda e que sabe o que diz e não permite ser contrariado. É preciso que ele fale o menos possível e que trabalhe mais para bem do povo.

Artur Gonçalves, Sintra

"Era uma vez um lar"

Sou vosso leitor, desde que o PÚBLICO é PÚBLICO. O vosso espaço diário, “Cartas ao Director”, é uma lufada de ar fresco que demonstra a independência do vosso jornal. Após a leitura do “Espaço Público”, há quase sempre uma vontade determinante de vos transmitir “reparos”, sobre os conteúdos publicados. Vontade sem concretização.

Desta vez, não podia ficar impassível e alguma angústia por mim perpassou, após ler o artigo da enfermeira Carmen Garcia “Era uma vez um lar”, publicado na referida rubrica da edição de ontem. Após a sua leitura, para quem já não é novo, que passou pela brutal guerra colonial e que, talvez, um lar o espere um dia, fica o reparo agora transmitido: um profundo agradecimento a essa jovem enfermeira pela grande coragem em denunciar o que, já então, de vergonhoso e incrível se passava nesse lar de Reguengos, há 11 anos. Como era possível? E já agora, que sabemos ser verdade, como poderia a gestão desse lar, ligada ao PS, permitir que tal se passasse naquele espaço, que era para esses senhores gestores, um “depósito de velhos”, de que pareciam ser donos? As bases programáticas do PS tal permitirão, ou serão apenas mais uns lugares para o PS dizer que está lá, só para estar, como já nos vão habituando? Como o poder é maléfico!...

João António Gomes Ferro, Estremoz

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

​Estados Unidos

É doloroso e pungente nos tempos que vão correndo a facilidade com que se tira a vida a um ser humano, seja ele mulher ou homem, de raça negra ou branca. O que se vai passando no EUA, país supostamente supra-sumo do desenvolvimento civilizacional é verdadeiramente inacreditável. A calma com que “agentes da ordem” se portam “num país dito civilizado”, matando o seu semelhante publicamente, sem qualquer pudor, é digna do maior repúdio.

Carlos Leal, Lisboa