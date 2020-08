Bolsonaro põe ministro da Economia na corda bamba para manter popularidade

O ministro da Economia e das Finanças do Brasil, Paulo Guedes, está com um pé dentro e outro fora do Governo, depois de Jair Bolsonaro ter recusado o seu programa social que visa substituir o Bolsa Família. A especulação em torno do guru económico do Presidente está a agitar os mercados e está a ser encarada como uma tentativa de Bolsonaro para ganhar popularidade junto da população mais desfavorecida.

