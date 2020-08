Furacão Laura atinge o Luisiana com ventos de 240 quilómetros por hora

National Oceanic and Atmospheric Administration/REUTERS,National Oceanic and Atmospheric Administration/REUTERS

O furacão Laura, de categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que mede a intensidade das tempestades), atingiu na madrugada desta quinta-feira a costa do estado norte-americano do Luisiana, com ventos extremos que já provocaram inundações nalgumas zonas.

O Centro Nacional de Furacões (NHC na sigla em inglês) dos Estados Unidos revelou esta quinta-feira que a tempestade tinha atingido, pouco depois da meia-noite (6h em Lisboa), a costa perto da cidade de Cameron, no Luisiana, junto à fronteira com o Texas, com ventos máximos sustentados de 240 quilómetros por hora.

As autoridades temem que o furacão provoque uma tempestade “catastrófica” à medida que se desloca para o interior. Segundo a BBC, se os ventos se mantiverem a tais velocidades, esta poderá ser uma das tempestades mais fortes a atingir a Costa do Golfo dos Estados Unidos.

As autoridades tinham já apelado aos residentes na costa do Texas e do Luisiana para saírem das suas casas, mas muitos não o fizeram, de acordo com o Guardian, que lembra que a área foi atingida pelo furacão Rita em 2005. De acordo com as autoridades locais, pelo menos 150 pessoas rejeitaram os apelos para retirar na região de Cameron e pretendem enfrentar a tempestade nas suas casas ou até mesmo em caravanas.

O NHC alertou os residentes que permanecem na rota do furacão que se protejam num “quarto interior, longe de janelas” ou que se coloquem “debaixo de uma mesa ou de outra peça de mobília resistente” e que usem “colchões, cobertores ou almofadas para cobrir a cabeça e o corpo”.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram inundações e chuvas intensas a atingirem a cidade de Lake Charles, no Luisiana. As autoridades prevêem que a tempestade durante várias horas e afirmam que não será possível avaliar o rasto de destruição antes do amanhecer, altura em que as equipas de busca e resgate vão começar as suas operações.

Segundo informação disponibilizada pelo site PowerOutage, citada pela BBC, quase 270 mil casas no Luisiana terão ficado sem electricidade na madrugada desta quinta-feira e mais de 65 mil casas sofreram cortes de energia no Texas.

Os governadores do Texas, Greg Abbott, e do Luisiana, John Bel Edwards, temem que a população não abandone a área, embora as autoridades tenham ordenado que mais de 500 mil pessoas se retirassem de suas casas em ambos os estados norte-americanos — uma operação dificultada pela pandemia de covid-19. O Presidente norte-americano, Donald Trump, publicou também uma mensagem no Twitter onde apela aos residentes das zonas costeiras que sigam os conselhos das autoridades.

Formado ao largo do Golfo do México e da costa de Cuba, o Furacão Laura tinha já atingido as Caraíbas, provocando 24 vítimas mortais. O ciclone Marco chegou também ao Luisiana na segunda-feira, trazendo consigo ventos fortes e chuvas intensas, e as autoridades temiam que ambas as tempestades atingissem o estado norte-americano quase em simultâneo e ganhassem força. No entanto, o ciclone Marco diminuiu de intensidade, sendo agora considerado uma tempestade tropical.

Por outro lado, o furacão Laura aumentou em 70% de intensidade em apenas 24 horas e está perto de se tornar um furacão de categoria 5 (podendo chegar a ventos máximos sustentados de 254 km/h), segundo a BBC.