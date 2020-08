Ed Davey é o novo líder dos Liberais-democratas britânicos, o quarto chefe do partido nos últimos cinco anos, correspondendo a resultados eleitorais pouco entusiasmantes. Derrotou Layla Moran nas primárias do partido e sucede a Jo Swinson, que apesar de se apresentar como “candidata a primeira-ministra”, não conseguiu reeleger-se como deputada nas eleições de Dezembro de 2019.

Davey prometeu tornar o partido “relevante em termos nacionais”, e tentar chegar a todos os eleitores, seja qual for a sua posição relativamente ao “Brexit”. Os lib-dems têm assumido uma posição pró-Europa e anti-"Brexit".“Quer seja do Norte, do Sul, ou algures no meio, quer tenha votado ‘Brexit’ ou ‘Remain’, ou queira apenas que as coisas fiquem resolvidas, quer tenha votado nos trabalhistas, nos conservadores, nos liberais-democratas, a minha mensagem é: vou viajar por todo o país para estar convosco”, assegurou Davey no seu discurso de vitória, citado pelo Politico.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O novo líder reconheceu que o partido “perdeu o contacto com demasiados eleitores” e “tem de enfrentar os motivos que o levaram a ter três resultados eleitorais desapontantes” - depois de terem governado em coligação com o Partido Conservador, então liderado por David Cameron. Precisamente no Governo que convocou o referendo sobre o “Brexit”.

A verdade, reconheceu, “é que os eleitores não acreditam que os Liberais Democratas querem ajudá-los a ter sucesso na vida... Essa é a mensagem que nos têm enviado, mas nós não temos estado a ouvir”, admitiu. “Já é altura de ouvirmos”.

Neste momento, os Liberais Democratas têm 11 deputados, e as sondagens dão-lhe 6% das intenções de voto. Um dos desafios para a liderança de Ed Davey será captar o interesse dos eleitores mais jovens, os que têm menos de 30 anos, e que querem mudanças já, escreve Kate Proctor, do Guardian, e a quem não agrada a herança dos anos de coligação com os tories, firmada pelo então líder lib-dem Nick Clegg. Davey, que foi ministro nesse Governo, representa ainda um elo com esses tempos, por isso pode sentir alguma resistência.