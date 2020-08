Detido um dos dez fugitivos mais procurados pelo FBI

O FBI anunciou esta quinta-feira que deteve um dos seus dez fugitivos mais procurados. Num comunicado emitido pelo gabinete do FBI de Dalas, as autoridades indicam que Yaser Abdel Said foi capturado na cidade de Justin, no estado do Texas, sem registo de qualquer incidente durante a sua detenção.

Yaser Abdel Said era taxista em Irving, no Texas, e estava na lista dos dez mais procurados pelo FBI desde 2014, sendo suspeito do homicídio das suas duas filhas, em 2008. O homem de 63 anos terá levado Amina, de 18 anos, e Sara, de 17, num passeio no seu carro, a 1 de Janeiro desse ano. Horas mais tarde, as duas irmãs foram encontradas no táxi abandonado, sem vida e com vários ferimentos de bala. Segundo descreve a CNN, Sarah terá ainda feito uma chamada breve e desesperada a pedir ajuda, mas a polícia só conseguiu localizar o veículo quando as duas já estavam mortas. O pai fugiu do local com a arma do crime e todas as suas poupanças.

Foto Yaser Abdel Said era procurado desde 2008 e entrou na lista dos 10 mais procurados pelo FBI em 2014 REUTERS/FBI

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A 1 de Janeiro de 2008, o Departamento de Polícia de Irving abriu uma investigação ao homicídio, depois de duas jovens raparigas terem sido encontradas mortas a tiro. Desde essa noite, os membros do Departamento de Polícia de Irving e os nossos parceiros do FBI de Dalas perseguiram incansavelmente a justiça por Amina e Sarah”, afirma o Chefe da Polícia de Irving, Jeff Spivey, citado pelo comunicado do FBI.

“Mesmo depois de 12 anos de frustração e becos sem saída, a perseguição pelo seu assassino nunca terminou. A prisão de hoje do seu pai, Yaser [Abdel] Said coloca-nos mais próximo de garantir que seja feita justiça em seus nomes”.

Yaser Abdel Said está neste momento sob custódia federal e vai ser transferido para Dalas em breve, segundo o FBI.