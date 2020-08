No auge dos protestos no Wisconsin, Mike Pence reforça o discurso da “lei e ordem”

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, definiu as próximas eleições presidenciais, a 3 de Novembro, como uma luta entre a preservação da segurança e da viabilidade económica do país, e a entrada num caminho de socialismo e declínio se o vencedor for Joe Biden, do Partido Democrata.

No auge dos protestos na cidade de Kanesha, no estado do Wisconsin, depois de um polícia ter baleado por sete vezes, pelas costas e à queima-roupa, o cidadão negro Jacob Blake, Mike Pence surgiu na convenção republicana a apresentar as eleições de Novembro como uma escolha entre “a lei e a ordem” e a anarquia.

“A dura realidade é que você não estará em segurança na América de Joe Biden”, disse Pence à assistência no Forte McHenry, em Baltimore, no estado do Maryland.

No final do discurso, o Presidente norte-americano, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, juntaram-se a Mike Pence enquanto a assistência pedia “Mais quatro anos”.

Os protestos anti-racismo e contra a violência policial que acontecem um pouco por todo o país desde finais de Maio, na sequência da morte de George Floyd, em Mineápolis, tiveram nos últimos dias um novo ponto alto depois do caso de Jacob Blake.

Na terceira noite de protestos e distúrbios no Wisconsin, na quarta-feira, duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade. O vice-governador do estado disse que o adolescente detido por suspeita de homicídio é, aparentemente, membro de uma milícia e queria matar manifestantes.

Antes do discurso de Mike Pence, o Presidente norte-americano disse que está pronto para enviar agentes federais para o Wisconsin, se o governador do estado assim o entender.

“Vou ser claro: a violência tem de acabar. Seja em Mineápolis, em Portland ou em Kenosha”, disse Pence, que não referiu o nome de Jacob Blake. “Teremos lei e ordem nas ruas deste país, para cada americano de qualquer raça, religião ou cor.”

O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, disse que falou com a família de Blake na quarta-feira. E, tal como o pai e a mãe de Blake, também pediu o fim da violência. Mas, ao contrário de Trump, que ainda não comentou publicamente a acção da polícia de Kenosha, Biden pediu justiça e defendeu o direito aos protestos.

“Protestar contra a brutalidade é um direito e é absolutamente necessário, mas atear fogo a comunidades não é protestar. É violência desnecessária”, disse Biden num vídeo partilhado pela sua campanha eleitoral.

No seu discurso na convenção do Partido Republicano, Mike Pence repetiu a acusação de que Biden apoia os apelos ao fim do financiamento das forças policiais – um apelo de alguns sectores liberais que o candidato do Partido Democrata já disse que não apoia. Em vez disso, Biden prometeu investir 300 milhões de dólares para a contratação de agentes de diferentes origens e para desenvolver melhores relações entre a polícia e as comunidades.