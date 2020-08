Trengolas, o ciclo de circo que vem animar o Porto

Num ano normal, o Trengo – Festival de Circo do Porto teria tido lugar entre os dias 1 e 7 de Julho, mas, em 2020, uma pandemia veio virar-lhe os planos do avesso. Em regime de co-produção, a Erva Daninha e a Ágora viram-se obrigadas a unir esforços para recuperar o festival. O resultado é o Trengolas (que, para que existisse, foi preciso “'puxar (d)as golas’ a um Trengo!).

O Trengolas, um ciclo de circo contemporâneo. Começa esta sexta-feira e decorrerá até 19 de Setembro, com acesso gratuito (isto, claro, cumprindo-se as normas de segurança e distanciamento social). Ao longo de quatro fins-de-semana, serão realizadas cerca de 20 apresentações de 14 espectáculos de companhias e artistas residentes em Portugal. O objectivo é “garantir a programação prevista para o Trengo e ainda reforçar com mais artistas que foram prejudicados pela ausência de trabalho num período extenso motivado pela covid-19”.

O Trengolas vai passar pelos Jardins do Palácio de Cristal, integrando a Feira do Livro, assim como pelo Jardim de São Roque (São Roque da Lameira) e pela praça D. João I, onde se realizará a abertura da programação do Teatro Municipal do Porto. O festival arranca, com o espectáculo Asas D’Areia, do Teatro do Mar, esta sexta-feira às 21h30, no Jardim de São Roque. No dia seguinte, decorrerá, no mesmo local, o trabalho T0 Wip, de Thorsten Grütjen, com apresentação dupla às 15h e às 18.

Do domingo, 30 de Agosto, será a vez de Pequena Circoonferência, da companhia Radar 360º, com apresentações às 11h e às 12h, ainda no Jardim de São Roque. “No rodapé do primeiro fim-de-semana”, tal como consta em comunicado, andarão “Trengos à Solta” nos Jardins do Palácio de Cristal, por volta das 17 horas.

Passando para o segundo fim-de-semana: no dia 5 de Setembro, somos convidados a assistir a Crasshduo Circus, da Companhia Crassh, no Jardim de São Roque pelas 15h e pelas 18h. No dia 6, uma nova trupe de artistas (Ariana Silva, Mafalda Gonçalves e Pedro Matias) vai dar vida aos Jardins do Palácio de Cristal, com “o segundo episódio’ de ‘Trengos à Solta'”, às 17h. Daniel Seabra apresenta, no último fim-de-semana (dia 12), no Jardim de São Roque, Por um fio, às 15h e às 18h. “Novas diatribes” estão reservadas para um colectivo renovado dos “Trengos à Solta” (Didac Gilabert, Maurício Jara e Mica Paprika), às 17h00 de domingo, dia 13, nos Jardins do Palácio de Cristal.

Para o encerramento, a 18 e 19 de Setembro, ficará reservado o espectáculo em estreia da companhia anfitriã deste ciclo de circo, a Erva Daninha, com Ready, apresentado nos dois dias, às 21h, na praça D. João I.