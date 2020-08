Trabalhadores sazonais da restauração trouxeram a covid-19 à Comporta

De repente, milhares de veraneantes que escolheram as praias da Comporta para gozar as suas férias foram confrontados com um novo surto de covid-19 transmitido por pessoal que presta serviço em dois restaurantes situados no concelho de Grândola, e pertencentes ao mesmo proprietário. O primeiro caso foi confirmado na quinta-feira, e nas horas seguintes foram diagnosticados mais casos em trabalhadores de um dos restaurantes, localizado na praia. Rapidamente o contágio “estendeu-se a 18 funcionários e quatro moradores” da Comporta adiantou ao PÚBLICO o presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, Vítor Proença.

