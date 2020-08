Quatro anos depois do divórcio com Angelina Jolie, o actor Brad Pitt tem uma jovem namorada

Quatro anos depois do divórcio de Angelina Jolie, Brad Pitt, 56 anos, tem uma namorada oficial. A confirmação foi dada ao El País por um porta-voz do actor. Sim, namora com a modelo alemã Nicole Poturalski, 27 anos. O casal foi visto em França na última quarta-feira, à chegada ao aeroporto de Le Bourget, nos arredores de Paris. “Eles estão juntos e a passar umas férias”, confirmou o porta-voz. O actor e a modelo foram para o castelo que Pitt tem no sul da França.

Segundo o diário espanhol são várias as pistas que sugerem que o casal já se conhece há algum tempo e namora secretamente há meses. Poturalski publicou várias imagens nas suas redes sociais em que se refere ao seu “amor” e à sua “cara-metade”, embora nunca diga claramente que se trata do actor norte-americano. Por exemplo, no final de Março, a jovem modelo legenda uma publicação em que diz que está a passar algum tempo com a sua cara-metade.

A alegada namorada de Pitt, Nicole Poturalski, é uma modelo profissional alemã que é representada por três agências de modelos. A jovem já apareceu em algumas revistas de moda de grande tiragem como a Elle e a Harpers Bazaar. Faz a capa da Elle alemã deste Setembro.

Profissionalmente, usa um nome mais pequeno, Nico Mary. Pouco se sabe desta jovem e a sua conta de Instagram, aparentemente, é usada numa mistura entre a sua vida pública e a privada, mas deixa antever que tem um filho, Emil. Com Angelina Jolie, Pitt é pai de seis: Maddox, 19; Pax, 16; Zahara, 15; Shiloh, 14; e os gémeos de 12 anos Knox e Vivienne. Nas redes sociais há já quem compare a jovem com a actriz norte-americana, tirando-lhes as parecenças.