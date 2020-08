A pandemia levou Boris Johnson a contratar um personal trainer

Boris Johnson contratou um conhecido personal trainer (PT) com o objectivo de perder peso, depois de reconhecer que estava “muito gordo” quando ficou infectado pelo coronavírus, em Abril passado, altura em que deu entrada no hospital e esteve nos cuidados intensivos.

O primeiro-ministro britânico confessou que desde então passou a preocupar-se mais com a sua saúde e bem-estar e que tem vindo a “melhorar” a sua forma física, refere a BBC. Harry Jameson foi o PT escolhido, alguém que se tornou famoso por ser o preparador físico de algumas celebridades locais, nomeadamente a apresentadora Laura Whitmore que, além de a treinar também participa com regularidade num programa de rádio na emissora britânica.

Jameson preocupa-se não só com o corpo, mas também com a mente e o seu trabalho intensivo com o primeiro-ministro tem vindo a fazê-lo mudar de ideias quanto à obesidade. Recentemente, Johnson declarou que o país precisa de perder peso para se proteger durante o segundo pico da pandemia, previsto para os próximos meses. “A obesidade é um dos verdadeiros factores de comorbidade. Perder peso, francamente, é uma das maneiras de reduzir o risco de contrair o coronavírus”, disse, em Junho.

E se antes, Boris Johnson era considerado um liberal em relação aos impostos sobre o açúcar e as gorduras, agora, o seu Governo já anunciou a proibição de anúncios televisivos a junk food antes das 21h.

Segundo a BBC, há anos que o governante queria perder peso e já confessara que evitava a gordura na sua alimentação, mas só depois de ter tido alta do hospital é que passou a levar uma vida mais saudável, fazendo caminhadas ou correndo na companhia do seu cão. Por seu lado, o PT, que estudou Psicologia e Ciências do Desporto e trabalha há 15 anos, divulgou que o que procura fazer com os seus clientes é mais do que pô-los a levantar pesos. A sua abordagem é baseada “na mente, no corpo e, em última instância, na felicidade”.

Recorde-se que Johnson foi recentemente pai.