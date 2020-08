Katy Perry e Orlando Bloom foram pais de uma menina

A cantora Katy Perry, 35 anos, e actor Orlando Bloom, 43 anos, deram as boas-vindas à sua primeira filha, uma menina chamada Daisy. Foi a Unicef que deu a notícia da chegada de Daisy Dove Bloom, partilhando uma fotografia a preto e branco das mãos do casal segurando as da sua filha, anunciando também uma página de donativos que o casal criou para comemorar a chegada da bebé. Estes serão para mães que estão em situações mais frágeis por causa da pandemia de covid-19.

“Estamos nas nuvens com o amor e o espanto relativamente à chegada da nossa filha cheia de saúde”, escreve o casal. Katy e Orlando são embaixadoras do Unicef. “Sabemos que somos uns sortudos e nem todos podem ter uma experiência de parto tão tranquila como a nossa.” Por isso, todos os fundos arrecadados irão apoiar pais em dificuldades por causa do coronavírus. “Em todo o mundo há comunidades que continuam a enfrentar a escassez de profissionais de saúde e a cada 11 segundos uma mulher grávida ou recém-nascido morre, principalmente de causas evitáveis. Desde a covid-19, muitas outras vidas de recém-nascidos estão em risco devido ao aumento da falta de acesso a água, sabão, vacinas e medicamentos”, escrevem no post do anúncio do nascimento da menina.

Há meses que os fãs de Katy Perry especulavam sobre o nome da criança e muitos apostavam em Daisy precisamente por que um dos singles do seu novo álbum, lançado em Maio, tem o título de “Daisies”. Um nome, que em português é Margarida, que está claramente relacionado com o apelido do noivo, Bloom, que em português significa “florescer”. Recorde-se que a cantora sempre gostou de trocadilhos e jogos de palavras, afinal o seu gato chama-se Kitty Purry, lembra a Vogue britânica.

O casal namora desde 2016 e em Fevereiro de 2019 anunciou o noivado. Daisy é a primeira filha de Katy, mas a segunda de Orlando. O actor tem um rapaz de 9 anos, Flynn, do anterior casamento com a actriz Miranda Kerr. Bloom e Kerr estiveram casados três anos, entre 2010 e 2013, e mantêm um bom relacionamento. Já Perry também casou com o comediante britâncio Russell Brand, numa relação que durou 14 meses e terminou no final de 2011.