Dia 96: as constantes incoerências da parentalidade

Desculpe! Tenho que soltar uma birra que deve estar guardada dentro de mim desde a adolescência. É uma birra contra a ideia de que a “coerência” deve ser o Santo Graal da nossa vida. Hoje foi o último dia em que lutei contra as minhas contradições! E proponho que a mãe faça o mesmo.

Eu sou uma total e completa contradição. E suspeito que não sou a única. Podem apanhar-me a analisar a harmonia de uma música de jazz e cinco minutos depois ouvir-me a cantar a Ariana Grande. Gosto imenso de fazer surf, mas na verdade odeio ondas. Adoro estar em comunhão com a Natureza, mas às vezes quando atinjo o nirvana, sonho com a Netflix. Deliro com a adrenalina quando me penduro de um trapézio, mas morro de medo de andar de avião. E, claro, leio seja o que for, desde o romance mais piroso ao ensaio mais complicado.

Calma, ainda nem sequer entrámos na parentalidade, onde as incoerências são constantes. Mãe, rasgue todos as páginas das bíblias da educação que começam por declarar a coerência como a trave mestra de tudo, e nos deixam em estado de alerta permanente, a escrutinar as nossas palavras, actos e omissões — na certeza de que vamos falhar a maior parte das vezes.

Deixo já aqui a minha confissão: quando estou cansada ou com dores de cabeça, grito quando os meus filhos saltam no sofá, mas logo no dia seguinte, quando me sinto bem, salto com eles e rio-me! E como este exemplo, desencantava mais mil, mas o que aqui venho defender é que não faz mal nenhum desde que seja capaz de explicar aos meus filhos porque é que a “regra” mudou — ontem não aguentava o barulho, hoje não me faz diferença, ponto final. E não é por isso que vou perder a “autoridade”, nem passar a mensagem que a partir de agora tudo é permitido.

Sim, sim, querida mãe, eu sei que é preciso um mínimo de consistência, mas repare na maior de todas as incoerências em que invariavelmente caímos: pregamos a aceitação da diferença no outro, na tolerância às incongruências de cada um, mas depois não suportamos nada disso em nós mesmos. O resultado é que a “lição” não pega. Tenho para mim que enquanto não começarmos por nos libertar deste medo de ferir o mandamento da coerência, vamos continuar a ser pessoas mesquinhas, desejosos de “apanhar” as contradições dos outros para lhas atirarmos à cara. E nos sentirmos melhores do que eles.

E como não quero ser uma dessas pessoas reivindico, desde já, o direito a um dia adorar azul, e no dia seguinte odiá-lo.

Lido e assinado,

Ana

Querida Filha,

Birra aceite! Mas não é comigo que te deves preocupar, porque aos 60 anos cada vez faço mais o que me apetece, e estou a tornar-me perita em encolher os ombros quando alguém me diz que estou a entrar em contradição com o que pensava ontem. Aliás, da próxima vez que te indignares comigo porque um dia te critico por o mini E. não dormir a sesta e, no seguinte, protesto porque o queres ir deitar exactamente quando estávamos os dois tão entretidos a brincar, vou lembrar-te que agora faço parte da tua nova “seita”!

Falando a sério, parece-me que estás a misturar muita coisa no mesmo saco. As crianças precisam de consistência, de algumas regras — não muitas — que lhes permitam saber com o que podem contar. Saltar no sofá dá direito a raspanete (ou não), a hora de ir para a cama é sagrada (ou não), bater nos irmãos dá direito a telemóvel confiscado (ou não). Para não darem em tontinhas, é bom que, mais coisa, menos coisa, aos mesmos actos correspondam consequências semelhantes.

Acredito que quando essas regras resultam mesmo das nossas convicções profundas não temos dificuldade em fazê-las cumprir de forma coerente, o pior é quando criamos uma lista de obrigações para as quais, na realidade, nos estamos nas tintas. Além disso as regras podem ter excepções e a excepção pode ser decretada simplesmente porque nos deu na cabeça ou porque estamos tão cansadas que não nos sobra uma grama de energia para impor seja o que for. E aí tens razão, não nos temos de desfazer em explicações e justificações, nomeadamente para benefício de maridos, mães, sogras e amigas. Fazemos o melhor que conseguimos, e os miúdos dão-nos o desconto e generosamente até cumprem quando menos esperamos.

Mas, para mim, a coerência é uma coisa muito mais séria e profunda. É viver de acordo com os valores em que acreditamos — a verdade, o amar ao outro como a nós mesmos, a responsabilidade social pelos que nos rodeiam, o respeito pela liberdade e pelos valores democráticos. E é claro que podemos por vezes meter a pata na poça e não chegar, nem de perto, nem de longe, às metas que nos propomos, mas acredito que é essa honestidade connosco próprios e com o conteúdo dos “sermões” que lhes damos, que vai ajudar a que se definam como pessoas. Nem que seja por oposição.

Isto implica não ter medo de cair em contradição, porque quando o fazemos temos a oportunidade de rever as nossas convicções e actualizá-las. Por exemplo, “Ah, afinal, pensando melhor, já não me parece fazer sentido proibir-te de dormires com a tua namorada cá em casa”, em lugar de manter uma lei em que por alguma razão se deixou de acreditar, tal o medo de perder a “autoridade”. Porque algumas convicções mudam, e não podem funcionar como um colete-de-forças que limita e impede de crescer. E é bom que eles saibam que é assim.

Quero dar-te razão em mais uma coisa: há uma falha qualquer na educação porque a ânsia de apanhar os outros em falta — seja o amigo, o professor ou o político — assume proporções gigantescas. É uma exigência legítima de coerência alheia, ou apenas uma forma mesquinha de nos engrandecermos à custa dos erros alheios?

Beijinhos, minha querida, e tenta descansar. Acho que depois de umas horas ininterruptas de sono vais ver a coerência por outros olhos.

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram