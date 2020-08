A Rota do Petisco dá a volta ao Algarve em mais de 200 restaurantes

É a 10.ª Rota do Petisco do Algarve e nem a pandemia a vai parar, só mudar o essencial em termos de medidas de segurança, as já utilizadas nos espaços de restauração. A iniciativa, “inspirada nos produtos locais e nas tradições gastronómicas da região”, "celebra a gastronomia algarvia e convida a visitar o Algarve”, revitalizar a restauração local e impulsionar a economia” da região.

É um mês inteiro para ir provando os menus especiais de cada casa – e desta feita serão mais de 200 restaurantes, pastelarias e cafés, informa a organização, a Associação Teia D’ Impulsos.

A Rota do Petisco decorre de 11 de Setembro a 11 de Outubro e cruza mais de uma dezena de concelhos algarvios. Por todo o lado, a proposta será “degustar petiscos e doces regionais por valores respectivamente entre os 3€ e os 2€ (inclui bebida)”.

Para os mais novos, também há proposta especial: a Rota dos Môces Pequénes, com especialidades escolhidas a pensar neles.

Outra proposta é a Rota dos Chefs, com “degustação de pratos confeccionados por alguns dos mais conceituados chefs da região, tendo por base os sabores locais”.

Para entrar na rota basta adquirir um passaporte em qualquer dos espaços aderentes ou online por 1,50 euros, valor que “reverte na íntegra para diferentes projectos sociais locais que foram seleccionados para serem apoiados por esta Rota Solidária”. A acrescentar a isto, quem coleccionar os selos de cada casa para o passaporte habilita-se a prémios por sorteio (basta juntar 12 selos) e também se pode votar no melhor petisco.

No ano passado, o dinheiro reverteu para o Grupo Desportivo Odeceixense (Odeceixe, Aljezur). Este ano irá servir para apoiar iniciativas no Agrupamento de Escolas Júdice Fialho, FICA - Férias Inclusivas para a Comunidade Algarvia, Tipo Teatro Infantil Portimão, Espiral de Vontades, Agrupamento de Escolas Rio Arade, a Vela Solidária, a Fundação Irene Rolo Fir, a Casa do Povo São Bartolomeu de Messines, a Associação Existir e a Associação Algarvia AAPACDM.

"Com mais um concelho (Loulé), este ano a Rota do Petisco é a prova de que o Algarve está vivo com esperança e garra de ultrapassar os momentos mais difíceis em segurança”, comenta Luís Brito, presidente da associação Teia D’Impulsos, que organiza o evento há uma década e conta com o “apoio de mais de duas dezenas de parceiros institucionais e particulares”.

Mais informações: site oficial, Facebook.