No lisboeta Marriott há um brunch para experimentar junto à piscina

Depois de mais de dois meses fechado devido à pandemia de covid-19, o Lisbon Marriott Hotel reabriu a 8 de Julho, anunciando o regresso do Pool Brunch. Ao contrário do ano passado e para uma maior segurança, não há travessas recheadas no buffet, mas sim dois menus servidos à mesa que incluem de tudo um pouco.

As mesas de refeição são no jardim do hotel, com vista para a piscina de que pode usufruir mais tarde. Os menus Classic Rainbow e Green Rainbow são preparados pelo chef António Alexandre. Ambos abrem com um copo de espumante — uma forma de dar as boas-vindas enquanto se analisam as opções.

O Classic Rainbow inclui as clássicas salsichas frescas com ovos mexidos e bacon crocante. Além de feijão com tomate e torradas de diversos tipos de pão, há ainda edamame, poke bowl de salmão, presunto e ovos Benedict. Para o dente mais doce tem também waffles de frutos vermelhos, natas e chocolate, granola caseira com iogurte, mini éclairs e donuts.

Já o Green Rainbow é a versão vegetariana. Além dos ovos mexidos, torradas e alguns doces em comum com o Classic, conta ainda com cogumelos salteados, selecção de húmus, ovos à Florentina e pudim de chia. Para beber pode escolher entre smoothies (green e red), sumo de laranja, chá e café.

Depois da refeição, é hora de usufruir do acesso ao jardim e à piscina. As espreguiçadeiras são desinfectadas após a utilização e círculos na relva indicam onde pode estender a toalha para cumprir a distância de segurança. No bar exterior, a sangria de frutos vermelhos e a água também estão incluídas no preço.

Servidos das 12h às 16h – embora possa ficar a aproveitar a piscina até às 17h —, os menus custam 39 euros por pessoa e são servidos aos sábados e domingos. Crianças até os seis anos entram gratuitamente e dos sete aos 12 anos pagam 19,50 euros.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais sugestões A Minha Cozinha Os novos brunches d’A Minha Cozinha também foram renovados: já não são em buffet e pode encomendar directamente os via Uber Eats, para os saborear em casa. O menu mais barato (dez euros) inclui ovos mexidos, pães, duas panquecas, brownie, iogurte com muesli, sumo natural e uma bebida quente. O menu de 14 euros acrescenta à ementa anterior queijo fresco com tomate cherry, croissants e espetadas de fruta. Há mais opções e extras que pode escolher, como bacon, pizzas ou mimosas. Disponível: Sábados, domingos e feriados das 11h às 15:30h Morada: Rua Infantaria 16, nº63 A, 1350-163 Lisboa Vegan Junkies Disponibiliza três menus vegan: You Make Me Fell Light (12 euros) com sumo detox do dia, palitos de vegetais com húmus de pimento e de cebola caramelizada, bagel de sementes com pasta de tofu, abacate e pepino. Fill Me Up (15 euros) com vegetais assados com especiarias, panquecas com doce de framboesa, morango e mirtilos, burrito com alface, arroz integral e feijão preto. The Toughest Stomach in Town é o mais completo (17 euros) com pratos incluídos nos dois menus anteriores. Disponível: Domingos das 12h às 17h Morada: Rua Luciano Cordeiro 28, 1150-300 Lisboa Contrabando O menu Tex-Mex Hangover Brunch (29,90 euros) mistura as gastronomias mexicana e americana numa só mesa cheia de opções – ovos rancheiros, texas cheese fries, quesadilla de manteiga de amendoim e banana e taquitos de camarão e duas bebidas à escolha. Disponível: Sábados e domingos das 12h às 17h, mediante reserva Morada: Avenida 24 de Julho 90, 1200-211 Lisboa Sheraton Cascais Resort O completo menu do resort inclui panquecas, bacon, creme de cogumelos, arroz cremoso de mar. Para sobremesa há uma série doces como mini tarteletes de limão e framboesa. No preço está também incluído o acesso à piscina e ao espaço infantil do resort. Durante a semana o menu custa 35 euros para adultos e 17,50 euros para crianças entre os cinco e nove anos. Ao sábado e domingo há música ao vivo e o valor passa para 49 euros para adultos e 24,50 euros para crianças. Disponível: Quinta-feira a domingo das 12:30h às 16h, mediante reserva Morada: Rua das Palmeiras Lote 5, 2750-005 Cascais

O Fugas experimentou o brunch a convite do Lisbon Marriott Hotel.

Texto editado por Bárbara Wong