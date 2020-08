No Alentejo, Cuba quer dar um passo em frente no turismo sustentável

O município alentejano de Cuba vai criar um plano de acção para o turismo sustentável e um pacote de oferta turística para melhorar o sector e ajudá-lo a enfrentar a covid-19 e dar visibilidade ao concelho.

A criação do plano e do pacote vai envolver agentes públicos e privados com acção turística no concelho e decorrer no âmbito do projecto europeu “SuSTowns: Turismo Sustentável em pequenos e fascinantes povoados da área mediterrânica”, disse à agência Lusa João Português, presidente da Câmara de Cuba, distrito de Beja.

Segundo o autarca, Cuba foi uma das localidades do Mediterrâneo escolhidas pelos promotores para a implementação do SuSTowns e o município, “no âmbito da aposta que tem feito no turismo, aceitou o desafio como uma oportunidade única para promover o turismo sustentável no concelho”.

“Nos últimos anos, o município tem feito uma aposta muito grande na divulgação de Cuba em feiras internacionais, mas também na construção de infra-estruturas para a promoção turística do concelho”, frisou.

Além do cante alentejano, vinho, tabernas típicas e da gastronomia, que “fazem parte da identidade de Cuba", o concelho tem “outras atracções”, como “o único museu literário do Alentejo”, o da Casa Fialho de Almeida, e o município prevê criar, junto a uma barragem, o Ecopark do Alentejo Central, que terá várias ofertas de recreio e lazer, como uma praia fluvial, disse.

Segundo João Português, a participação de Cuba no projecto vai permitir criar um plano de acção local para o turismo sustentável e um pacote de oferta turística do concelho, “em parceria com municípios espalhados por quase toda a Europa e com base em boas práticas e metodologias”.

Desta forma, frisou, será possível “promover o turismo no concelho de forma sustentável, ou seja, com base na sustentabilidade e na preservação dos recursos e dos patrimónios locais”.

“Vai ser uma oportunidade única de divulgar o que Cuba tem de melhor e ser extremamente importante para dar visibilidade nacional e internacional ao concelho e atrair turistas, mas de forma sustentável”, sublinhou.

O plano também vai permitir informar e capacitar as empresas e entidades com acção turística no concelho sobre medidas que visam melhorar o funcionamento do sector do turismo e ajudá-las na adaptação durante e na recuperação após a pandemia de covid-19, disse.

No âmbito do SuSTowns, o município e a Make it Better – Associação para a Inovação e Economia Social (miB), um dos parceiros do projecto, iniciam na sexta-feira um ciclo de iniciativas que pretende envolver agentes públicos e privados com acção turística no concelho para “a criação participada” do plano de acção local para o turismo sustentável e do pacote de oferta turística de Cuba.

A primeira iniciativa do ciclo é o workshop "Apoiar e desenvolver o sector turístico local”, que vai decorrer na sexta-feira, a partir das 17h30, na Casa Fialho de Almeida.

“A ideia é que a criação do plano seja participada por todos os agentes com acção turística no concelho e plural em termos das visões e necessidades detectadas e resulte num documento que ajude cada um dos intervenientes a melhorar a sua performance e a prestar um serviço de âmbito turístico de melhor qualidade e sempre com a lógica de preservar os recursos locais”, explicou à Lusa José Nunes, da miB.

Segundo José Nunes, o SuSTowns vai implicar um investimento total de 2,8 milhões de euros para promover o turismo sustentável em 18 localidades de 14 regiões de sete países europeus situados na costa do Mediterrâneo (Albânia, Croácia, Eslovénia, Espanha, Grécia, Itália e Portugal).

O projecto, que envolve 11 parceiros, visa desenvolver e testar ferramentas e boas práticas de planeamento e gestão turística local para “prevenir o declínio de pequenos povoados”, proteger para “evitar o colapso e a excessiva antropização” de recursos locais e potenciar o desenvolvimento de um turismo sustentável e de serviços turísticos mais inovadores e responsáveis na área do Mediterrâneo.

O SuSTowns já tinha como objectivo ajudar os agentes turísticos “a melhorar a sua performance”, mas o aparecimento da covid-19 levou a uma adaptação de objectivos para o projecto poder apoiar empresários e entidades do sector do turismo a adaptarem-se durante e a recuperaram após a pandemia, disse José Nunes.