Ryanair tenta anular apoio à TAP através do tribunal de justiça europeu

Companhia aérea irlandesa apresentou um recurso da decisão da Comissão Europeia, de aprovar o apoio do Estado à TAP, no valor de 1200 milhões, junto do Tribunal de Justiça da União Europeia. Objectivo é conseguir anular a decisão, esperando-se um resultado dentro de oito a dez meses, no âmbito de uma estratégia geral que abrange muitas outras companhias aéreas, incluindo a açoriana SATA.