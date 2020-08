Endesa investe 90 milhões em central ganha no leilão solar

A Endesa Generación Portugal, subsidiária da espanhola Endesa, foi uma das vencedoras do leilão solar cujos resultados foram anunciados na quarta-feira pelo ministro do Ambiente, conseguindo a adjudicação de um ponto de ligação para uma potência de 99 megawatts (MW), no Algarve.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a empresa que pertence à italiana Enel diz que se trata do “primeiro projecto renovável com armazenamento do grupo na Península Ibérica”.

A central será desenvolvida pela Enel Green Power e representará um investimento de aproximadamente 90 milhões de euros.

“De acordo com as regras do concurso, a Enel terá o direito de conectar o novo projecto solar com armazenamento à rede nacional através de um contrato de fornecimento de 15 anos com o Sistema Eléctrico Nacional”, refere o comunicado.

Segundo o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, as contribuições resultantes destes contratos com os vencedores do segundo leilão de potência solar irão traduzir-se em poupanças totais de 559 milhões de euros para os consumidores de electricidade.

Trata-se de poupanças anuais de 37 milhões de euros, considerando a duração dos contratos.

No total foram adjudicados 670 MW de potência, incluindo oito projectos com baterias (e destes, seis à sul-coreana Hanwha Q Cells), que resultarão numa capacidade de armazenagem para o país de 100 MW, a partir de 2024.

Em Portugal, a Endesa, presidida por Nuno Ribeiro da Silva, é sócia da Trustenergy (uma joint-venture entre a francesa Engie e a japonesa Marubeni) nas centrais a carvão e a gás natural do Pego.

Chegou a ter prevista a construção de uma barragem no Mondego, que foi definitivamente cancelada em 2016, na sequência de um acordo entre o Governo e o Partido Ecologista “Os Verdes”, que resultou na reavaliação do Plano Nacional de Barragens, aprovado em Dezembro de 2007.

No comunicado desta quinta-feira, a Endesa acrescenta que “a Enel Green Power iniciou recentemente a construção de um projecto solar com armazenamento no Texas e tem actualmente projectos semelhantes para mais de 160 MW já aprovados ou em construção”.