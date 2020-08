TAD rejeita providência cautelar do V. Setúbal, Portimonense na I Liga

O V. Setúbal viu ser rejeitada a providência cautelar interposta junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) depois de ter sido impedido de se inscrever na I Liga. Com esta decisão, será o Portimonense a constar do sorteio do campeonato previsto para sexta-feira.

Foram dois os clubes que, segundo os órgãos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), não cumpriram os pressupostos de inscrição nas provas profissionais: o Desp. Aves e o V. Setúbal. Em causa estavam dívidas a outros clubes ou ao fisco e Segurança Social, sendo os sadinos tinham falhado três parâmetros em concreto.

O Desp. Aves, já tinha sido despromovido desportivamente à II Liga, mas não recorreu, caindo por isso para o Campeonato de Portugal. Pelo contrário, o Vitória interpôs recurso e uma providência cautelar para suspender a decisão e evitar, assim, que o sorteio dos campeonatos decorresse sem a sua presença.

O recurso para o TAD ainda não foi julgado, no que toca à acção principal, mas o tribunal decidiu nesta quinta-feira indeferir a providência cautelar, permitindo desta forma que o sorteio de sexta-feira prossiga. Ora, na ausência do Vitória, será o penúltimo classificado da época anterior, o Portimonense, a integrar os quadros da I Liga.