Sousas abrem Open dos EUA com dois convidados da casa

O sorteio do Open dos EUA não foi mau para os dois tenistas portugueses, que irão estrear-se na prova do Grand Slam frente a dois adversários fora do top 100 e ambos convidados da organização. Confirmadas ficaram também as ausências de vários jogadores consagrados, como Rafael Nadal, Roger Federer, Gael Monfils, Stan Wawrinka ou a número um do ranking feminino, Ashleigh Barty.

João Sousa, actual 66.º colocado no ranking mundial, vai procurar a sua primeira vitória no circuito este ano diante de Michael Mmoh (184.º). O norte-americano de 22 anos, ex-número dois mundial júnior, conta com nove títulos conquistados nos circuitos secundários, todos em hardcourts.

Pedro Sousa (110.º) vai defrontar outro wild-card Mitchell Krueger (197.º). O “yankee” de 26 anos também foi um bom júnior (quinto mundial em 2012) e está igualmente à vontade em courts rápidos.

Os dois representantes lusos figuram na parte superior do quadro liderado por Novak Djokovic e que tem como principais concorrentes a uma presença na final Stefanos Tsitsipas (6.º) e Alexander Zverev (7.º) – com este a ter de início um duelo com o experiente Kevin Anderson (124.º). Na metade inferior do quadro, os favoritos são Dominic Thiem (3.º), Daniil Medvedev (5.º) e Matteo Berrettini (8.º).

O quadro feminino surge ainda mais desfalcado, com apenas quatro jogadoras do top 10. Karolina Pliskova (3.ª) encabeça o quadro e tem em três campeãs do Grand Slam, Naomi Osaka (10.ª), Petra Kvitova (12.ª) e Angelique Kerber (23.ª), as principais candidatas a um lugar na final.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na parte inferior, estão sete vencedoras de torneios do Grand Slam: Sofia Kenin (4.ª), Serena Williams (9.ª), Garbiñe Muguruza (15.ª), Sloane Stephens (37.ª), Victoria Azarenka (59.ª) e as veteranas Venus Williams (40 anos) e Kim Clijsters (37).

Entretanto, nesta quinta-feira não houve competição no Bllie Jean King Tennis Center, já que os tenistas dos circuitos ATP e WTA juntaram-se ao boicote de vários atletas, em protesto com a injustiça racial.

Assim, as meias-finais do Western & Southern Open – que mudou-se de Cincinnati para Nova Iorque para manter os tenistas que vão disputar o US Open dentro de uma “bolha” de segurança – realizam-se hoje.