Alemanha mantém estádios sem público até ao final de 2020

A Alemanha estendeu a proibição de público nos estádios até ao final de 2020, como medida restritiva à pandemia de covid-19.

Numa altura em que o país regista cerca de 1500 novos casos por dia, esta medida constitui um rude golpe para os clubes de futebol de todo o país, que esperavam poder começar a trazer parcialmente os seus adeptos de volta aos estádios na nova época, que começa a 11 de Setembro, com os jogos da Taça da Alemanha.

No entanto, excepções serão permitidas em regiões onde a taxa de infecção for baixa por pelo menos uma semana e “se for garantido que os participantes vêm exclusivamente dessa região ou regiões vizinhas” onde a propagação do vírus seria também contida.

A Liga Alemã de Futebol, em cooperação com a federação, apresentou nesta quarta-feira um projecto que permitia o regresso parcial de público aos estádios e que incluía bilhetes nominativos para permitir o rastreio em caso de contaminação.

O próprio ministro do Interior e Desporto, Horst Seehofer, defendeu o regresso dos adeptos aos recintos desportivos. “A população não entende que muitas pessoas podem se mover em um espaço confinado, mas que uma partida de futebol com poucos espectadores afastados uns dos outros não é possível”, afirmou Horst Seehofer ao jornal Augsburger.

Pandemia em crescimento no país

Mesmo que a propagação do vírus seja “actualmente ainda muito inferior ao pico atingido em Março e Abril”, as autoridades alemãs apontam para o facto de, “nas últimas semanas, o número de infecções ter aumentado novamente”.

O país regista cerca de 1500 novos casos por dia, o maior número desde o final de Abril. O recorde foi estabelecido com 6000 novos casos no início desse mês.

O governo alemão refere que “a habitação colectiva, os eventos, as celebrações e a mobilidade associada às férias são particularmente propícios à propagação do vírus” e recorda que “este aumento nos meses de verão deve ser levado especialmente a sério”.

A Alemanha teve 237.936 casos (mais 1.507 nas últimas 24 horas) de covid-19 e 9.285 mortes (+5), de acordo com o instituto Robert Koch.

Perante a continuação da pandemia, o governo anunciou também na quarta-feira a prorrogação das ajudas às empresas e aos trabalhadores face ao impacto económico, nomeadamente com a prorrogação do regime de desemprego parcial para dois anos.