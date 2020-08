Requalificação da Portaria Filipina do Convento de Cristo vai avançar

A empreitada para a requalificação da Portaria Filipina do Convento de Cristo, em Tomar, foi adjudicada e vai avançar para “finalmente” dotar este monumento Património da Humanidade de um “acesso condigno”, salientou a directora, Andreia Galvão.

A responsável disse esta quinta-feira à Lusa que este era “um dos nós górdios do monumento”, sendo que a intervenção, com um valor previsto de cerca de 278 mil euros e um prazo de execução de 180 dias, vai permitir ter “finalmente uma entrada e saída com dignidade”.

A empreitada prevê a requalificação da Portaria Filipina e dos espaços conexos, bem como a melhoria das instalações eléctricas. Segundo a directora do monumento, com esta intervenção passará a haver condições de acesso para pessoas com mobilidade reduzida. A saída do monumento passará a ser feita pela loja que será criada junto ao claustro da hospedaria e que será dotada de um pequeno auditório, onde poderão realizar-se pequenos eventos e exposições.

Para breve, está prevista a criação, também nesta zona, de sanitários mais amplos e com acesso a pessoas com mobilidade reduzida. Em projecto está ainda a criação de uma outra entrada, do lado do terreiro, que implicará a criação de uma estrutura metálica com vidro, permitindo o acesso à zona do Paço do Infante, junto ao claustro da lavagem, e criando um novo percurso de visitação.

Andreia Galvão disse acreditar que, paralelamente, a intervenção de limpeza e conservação da fachada manuelina (onde se encontra a Janela do Capítulo), numa empreitada que inclui os vitrais, deverá avançar em breve. “Está tudo preparado, à espera de avançar”, afirmou, adiantando que esta é uma obra “considerável”, sobretudo devido à parte escultórica, e que deverá contar com fundos comunitários.

O património classificado engloba o Convento de Cristo, monumento renascentista, o Castelo Templário, fundado em 1160 (que compreendia a vila murada, o terreiro e a casa militar situada entre a casa do mestre, a Alcáçova, e o oratório dos cavaleiros, a Charola, concluída em 1190), a cerca conventual, actual Mata dos Sete Montes, a Ermida da Imaculada Conceição e o aqueduto conventual, conhecido por Aqueduto dos Pegões.