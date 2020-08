Dois jovens israelitas descobrem 425 moedas de ouro com mais de 1100 anos

No fim da semana passada, dois jovens israelitas de 18 anos estavam a fazer voluntariado numa escavação arqueológica na cidade de Yavneh quando encontraram no subsolo um vaso de barro com 425 moedas de ouro. Trata-se de um tesouro escondido que data do século IX, remetendo para os anos de maior domínio do califado abássida (750-1258), que governou grande parte do Médio Oriente e do Norte de África.

“Estava a escavar e vi o que pareciam ser folhas muito finas”, comentou Oz Cohen, um dos jovens, citado pelo diário norte-americano The NewYork Times. “Quando olhei de novo, percebi que eram moedas de ouro. Foi muito entusiasmante encontrar um tesouro tão antigo e especial”, disse o voluntário, que se juntou à escavação em Yavneh para ajudar no projecto de construção de um novo bairro residencial naquela cidade israelita.

Segundo a análise de Robert Kool, da Autoridade de Antiguidades de Israel, as moedas corresponderiam a uma fortuna significativa no século IX. “Com uma quantia daquelas, uma pessoa naquela altura podia comprar uma casa de luxo num dos melhores bairros de Fostate, a enorme e extremamente rica capital do Egipto [então sob domínio muçulmano] ”, sugeriu o especialista. “Quem enterrou este tesouro há 1100 anos devia certamente estar à espera de conseguir recuperá-lo mais tarde e até espetou um prego na tampa do vaso para ele não sair do sítio”, assinalou por sua vez Liat Nadav-Ziv, responsável pela escavação.

Ao New York Times, Robert Kool refere que o tesouro escondido tem vários dinares de ouro inteiros, mas também “270 pequenos recortes de ouro”, ou seja, pedaços que foram partidos “para servirem como troco”. O especialista sublinha ao jornal norte-americano que o recorte de moedas de ouro e prata passou a ser prática comum em muitos países islâmicos depois da segunda metade do século IX, com o súbito desaparecimento das menos valiosas moedas de bronze e cobre. Um dos recortes inclui um fragmento de uma moeda de ouro do imperador bizantino Teófilo, o que dá conta dos canais de comunicação que nesta época terão mantido as cidades rivais de Bagdad e a antiga Constantinopla, actualmente Istambul.

A Autoridade de Antiguidades de Israel diz que esta descoberta é um “tesouro raro” para os arqueólogos, que com ela esperam poder saber mais sobre uma era que, sustenta a instituição, continua a levantar muitas questões. As moedas milenares, frisa Kool, são especialmente reveladoras porque, para além de terem sempre uma inscrição com os nomes dos diferentes califas no poder, podem igualmente incluir a casa onde foram fabricadas ou a data de produção.