Conferência em Boston pode estar ligada a milhares de casos do coronavírus

Uma conferência que ocorreu em Boston, nos Estados Unidos, em Fevereiro pode estar ligada à transmissão de cerca de 20.000 casos do coronavírus SARS-CoV-2. Uma equipa de cientistas estimou de forma “informal” esse número depois de ter encontrado, sobretudo, uma mutação no vírus associado ao evento em pessoas que não tinham lá estado. Este resultado é revelado num estudo publicado na plataforma MedRxiv, que reúne pré-publicações que ainda não foram revistas por pares.

A conferência em questão foi organizada pela empresa farmacêutica Biogen e reuniu vários dirigentes dessa empresa no final de Fevereiro. As autoridades já a tinham ligado antes a mais de 90 casos do vírus de pessoas que estiveram no evento e aos seus contactos. Contudo, agora, uma equipa coordenada por Bronwyn MacInnis, cientista do Instituto Broad do MIT-Harvard (nos EUA), revela que, sobretudo, uma mutação específica no vírus de pessoas que estiveram na conferência também apareceu em centenas de outros casos. Isto fez com que estimasse a extensão da transmissão do vírus que foi semeada pelo evento.

Para este trabalho, a equipa estudou o genoma do vírus de pessoas da área de Boston entre Janeiro e Maio. Foram analisados 772 genomas, incluindo casos confirmados na primeira semana da epidemia, amostras de 28 pessoas das várias que participaram no encontro, bem como casos de um surto num centro de saúde ou de funcionários de centros de acolhimento para sem-abrigo.

Verificou-se que todas as 28 amostras das pessoas que tinham participado na conferência tinham uma mutação genética em comum, a C2416T. Antes da conferência, essa mutação só tinha sido detectada em duas amostras de pessoas de França. A equipa coloca a hipótese de que uma pessoa da Europa que tenha estado no evento já tivesse o vírus com esta mutação ou que esta versão do vírus já estivesse em Boston há uma ou duas semanas antes da conferência, refere-se num artigo do jornal The New York Times. Esta mutação acabou por ser usada como marcador para se procurarem outros casos relacionados com a conferência. Descobriram-se assim mais de 200 amostras com esse marcador e que não estavam, até aí, ligados ao evento da Biogen. Essas amostras pertencem a pessoas de quatro condados de Boston.

Ainda se observou uma segunda mutação, a G26233T, que o vírus terá ganho durante ou logo depois da conferência. Cerca de um quarto dos participantes que adoeceram por causa do vírus tinha as duas mutações, segundo o jornal The Washington Post.

Depois, a equipa estimou que cerca de 20.000 pessoas da área de Boston podem ter sido infectadas com o vírus “semeado” na conferência. Bronwyn MacInnis esclareceu à agência Associated Press que esta extrapolação não está no artigo científico porque é “um cálculo informal”. Este “é um cálculo pouco sofisticado que pensamos que nos dá uma noção da escala”, acrescentou.

A investigadora alerta também que a C2416T não torna o coronavírus particularmente contagioso ou perigoso. Para Bronwyn MacInnis, é importante salientar que a conferência aconteceu em Fevereiro, antes de Boston ter posto em práticas medidas para minimizar a transmissão do vírus. Num comunicado enviado à Associated Press, a Biogen também realçou que a conferência ocorreu numa altura em que “o conhecimento geral sobre o coronavírus era limitado”. “Estávamos a seguir com rigor as directrizes oficiais em vigor. Nunca em consciência quisemos pôr ninguém em risco”, lê-se. O primeiro caso de coronavírus em Boston foi conhecido no final de Janeiro.

“Este é um realmente valioso”, afirmou ao The New York Time Joshua Schiffer, matemático que estuda doenças infecciosas no Centro de Investigação do Cancro Fred Hutchinson (nos EUA) e que não esteve envolvido no estudo. O investigador diz que esta “nova prova genética” encaixa bem com o que os epidemiologistas têm vindo a aprender sobre o vírus e que este foi um dos vários eventos que terá espalhado o vírus nos primeiros meses do ano. “Não acho que seja, de todo, um acaso.”