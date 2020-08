Melania Trump: "Nunca façam suposições com base na cor da pele de uma pessoa”

No segundo dia da convenção do Partido Republicano, o tom caloroso do discurso da primeira-dama, Melania Trump, marcou a diferença numa reunião cheia de avisos apocalípticos contra um possível futuro sob a liderança do Partido Democrata. A primeira-dama dos Estados Unidos falou no sofrimento das vítimas da pandemia da covid-19 e abordou a tensão racial que se vive por todo o país desde a morte, em Maio, de George Floyd, o cidadão negro sufocado por um polícia branco no estado do Minnesota.

“É uma dura realidade e não estamos orgulhosos de partes da nossa história. (...) Também peço às pessoas que parem com a violência e com as pilhagens, e que nunca façam suposições com base na cor da pele de uma pessoa”, disse.