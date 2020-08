Hospital de Vila Franca de Xira pede “desvio” de doentes urgentes para outras unidades

O Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) solicitou, esta quarta-feira, o encaminhamento de doentes urgentes para outras unidades da região de Lisboa, devido à limitação da sua capacidade de internamento, agravada com o surto de covid-19 detectado na passada segunda-feira.

O “desvio” abrange os utentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU). Os doentes que se dirijam ao serviço de urgência pelos seus próprios meios continuam a ser atendidos normalmente.

Trata-se de uma medida de carácter temporário que é tomada, pontualmente, em fases de maior sobrecarga de serviço, sobretudo no período de Inverno, em que as doenças respiratórias fazem aumentar muito a afluência às urgências e as necessidades de internamento.

A administração do Hospital de Vila Franca entendeu que havia “necessidade de garantir resposta nos serviços de internamento”, porque “actualmente se encontram com capacidade limitada”, segundo explicou ao PÚBLICO o gabinete de comunicação do HVFX. A medida foi tomada “em coordenação” com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, acrescentou a mesma fonte.

Este “reencaminhamento” para outras unidades aplica-se apenas aos doentes que contactem o 112 e solicitem o transporte pelas corporações de bombeiros. Segundo dados divulgados ao princípio da tarde desta quarta-feira, estão confirmados 42 casos de infecção com a covid-19 no Hospital de Vila Franca de Xira, 19 entre utentes internados e 23 em profissionais de saúde.