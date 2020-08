Covid-19 em Portugal: mais duas mortes e 362 novos casos, o maior aumento em mês e meio

Há mais duas mortes por covid-19 (ambas na região de Lisboa) e mais 362 casos de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, o que corresponde a um aumento de 0,6%. Ao todo, são 56.274 os casos confirmados de infecção em Portugal e, desses, 13.283 permanecem activos. “Os números de hoje sublinham a fragilidade daquilo que são as nossas conquistas. Temos tido uma situação epidemiológica acomodável do ponto de vista da resposta do SNS. Isso decorre de um esforço tremendo não só dos profissionais de saúde, mas também de estruturas sociais, autárquicas, Protecção Civil e sociedade civil”, realçou a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmando que é necessário, por isso, “manter comportamentos que respeitem este esforço”.

Há quase um mês e meio que não se registava um número tão elevado de novas infecções, desde que, a 15 de Julho, foram registados 375 casos diários. Em Agosto, a barreira dos 300 casos só fora ultrapassada no dia 13, com 325 ocorrências nesse dia.

“É um número que está acima daquilo que têm sido os números dos últimos dias, o que pode significar um atraso nos registos dos últimos dias, que estavam artificialmente mais baixos do que aquilo que era a realidade”, explicou a ministra da Saúde, justificando que esta situação estará ligada aos casos associados aos surtos. “Esperamos que sejam números que se esbatem nos próximos dias, o que só poderemos confirmar com o passar do tempo”, acrescentou a ministra.

O número de casos registados por dia tinha sido inferior a 200 nos últimos três dias, mas a tendência foi agora interrompida com 362 novas infecções – 59% registadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo. É na região da capital que há o maior número total de casos confirmados (29.146), mas a região Norte continua a ser aquela com mais mortes: são 846 mortes no Norte, 654 em Lisboa, 253 no Centro, 22 no Alentejo, 17 no Algarve e 15 nos Açores. O arquipélago da Madeira tem 141 casos confirmados, mas não regista qualquer óbito.

De terça para quarta-feira, houve ainda 163 pessoas que recuperaram da infecção. Os dados foram divulgados no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, que mostra também que há 311 pessoas internadas com covid-19 em todo o país (menos 14 do que no dia anterior) e 38 pessoas nas unidades de cuidados intensivos. A letalidade da covid-19 em Portugal é de 3,2%, subindo para 15,4% acima dos 70 anos, informou a ministra da Saúde.

Há 154 surtos activos em Portugal

Marta Temido referiu ainda que os casos verificados na região Norte têm “maioritariamente a situação de transmissão identificada”, e os que não nomeadamente casos que surgiram em alguns Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), nomeadamente Cabreira-Gerês e Feira-Arouca, para além de outros casos já anteriormente verificados como no ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, as 214 novas infecções estão associadas a casos já conhecidos, como os surtos de Vila Franca de Xira e a dois lares, um em Santarém e outro em Setúbal.

A ministra informou ainda que o país tem 154 surtos activos: 60 na região Norte, seis no Centro, 66 em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Alentejo e 12 no Algarve.

A taxa de incidência nos últimos sete dias em Portugal é de 15,3 novos casos por cem mil habitantes, sendo que a taxa de incidência a 14 dias é de 29,7 novos casos, já considerando a evolução nas últimas 24 horas. Quanto ao índice de transmissibilidade (Rt), Marta Temido indicou que o número actualizado se fixa em “exactamente 1” para os dias 17 a 21 de Agosto. “É um ligeiro decréscimo face àquilo que era o valor ligeiramente acima de 1 da última vez que actualizamos esta informação”, avançou a ministra da Saúde.

“Isto significa que estamos, para estes dias de 17 a 21 de Agosto, com cerca de 237 novos casos por dia. Isto mostra uma trajectória decrescente que foi interrompida no início de Agosto e que está agora numa tendência constante”, adiantou. Durante este período, houve uma média de 71 novos casos na região Norte, 15 no Centro, 125 em Lisboa e Vale do Tejo, oito novos casos no Alentejo e nove no Algarve.

Na terça-feira tinham sido registadas quatro mortes e 192 novos casos de infecção, 60% deles na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Em todo o mundo, registam-se quase 24 milhões de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 – dessas, 819 mil morreram e 15,5 milhões recuperaram, segundo os dados da universidade norte-americana Johns Hopkins.