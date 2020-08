Bastonário dos veterinários ameaça abandonar grupo de trabalho criado pelo Governo

O bastonário dos veterinários, Jorge Cid, ameaça abandonar o grupo de trabalho criado há menos de dois meses pelo Governo para reflectir sobre questões ligadas ao bem-estar animal. Tanto este dirigente como outros membros do mesmo grupo viram com estupefacção a revelação, feita esta segunda-feira pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes, do nome da provedora nacional dos animais, Laurentina Pedroso.

