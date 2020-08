António Costa não se retractou de forma enfática, lamenta Ordem dos Médicos

O conflito entre a Ordem dos Médicos (OM) e o primeiro-ministro não acabou, afinal. Depois de muitos médicos terem ficado insatisfeitos com as declarações de António Costa no final da audiência com a OM — queriam um pedido de desculpas público —, o bastonário Miguel Guimarães enviou nesta quarta-feira de madrugada uma nota aos 50 mil profissionais do país na qual diz que António Costa “não relevou a mensagem de retractamento da mesma forma enfática” que usou na reunião e acusa-o de não ter transmitido “integralmente e fielmente” aquilo que “minutos antes tinha reconhecido” no encontro.

A audiência foi pedida com urgência pelo bastonário após a divulgação da frase proferida em privado (off the record) pelo primeiro-ministro à margem de uma entrevista dada ao Expresso no fim-de-semana, a propósito dos médicos que a Administração Regional de Saúde mandou para o lar de idosos de Reguengos de Monsaraz onde um surto provocou a morte de 18 pessoas. António Costa marcou-a de imediato. No final do encontro de três horas, nesta terça-feira, parecia que o clima de tensão estava serenado e o primeiro-ministro disse esperar que “todos os mal-entendidos” estivesse esclarecidos. Pelos vistos, não.

Na nota agora enviada aos médicos, assinada também por Carlos Cortes (Centro) e Alexandre Valentim Lourenço (Sul), Miguel Guimarães garante que OM foi “peremptória na necessidade de o primeiro-ministro assumir uma postura diferente para com os médicos” e avisa que esta reunião foi apenas “um começo” para esclarecer “alguns pontos relacionados com” as suas competências estatutárias e os resultados” da auditoria feita ao lar de idosos da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.

O seu objectivo era de ir bem mais longe, mas não conseguiu, lamenta. Como falou primeiro e António Costa fez declarações no final da conferência de imprensa (os jornalistas não puderam fazer perguntas), o bastonário explica que não pode “deixar mais claro” o que pretendia dizer – que “o apoio continuado aos lares não pode ser atribuído aos médicos de família, da forma cega que o primeiro-ministro a expressou”.

Quanto à assistência prestada pelos médicos dos centros de saúde aos idosos residentes em lares, o entendimento é diferente do do Ministério da Saúde. “Estes devem acompanhar os utentes das suas listas nos vários ciclos de vida, nomeadamente quando estão numa Estrutura Residencial para Idosos, quando o apoio configure uma situação de domicílio, como sempre o fizeram até à data”. Se isto não significa que os médicos de família deixem de acompanhar os residentes "das suas listas nos vários ciclos de vida, nomeadamente quando estão numa estrutura residencial para idosos, quando o apoio configure uma situação de domicílio, como sempre o fizeram até à data”, a regra deve ser a de que os lares do sector social e privado passem a “ter apoio médico contratado para garantir que os seus utentes são acompanhados de forma regular”.