PSD questiona Governo sobre protecção de crianças institucionalizadas

A bancada parlamentar do PSD quer saber “em que sentido” está a ser trabalhada a revisão das regras pelo Instituto de Segurança Social e Direcção-Geral de Saúde sobre o isolamento de 14 dias de crianças retiradas às famílias e quando entram em vigor.

As perguntas fazem parte de um conjunto de questões sobre protecção de crianças e jovens institucionalizados durante a pandemia que foram enviadas à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

No requerimento, os deputados do PSD consideram que é “particularmente preocupante” a informação, avançada pelo PÚBLICO, de que as crianças e jovens em risco devem cumprir 14 dias de isolamento mesmo com testes negativos à covid-19.

“Perante esta situação, que ainda por cima parece não estar a ser aplicada de igual forma em todo o território nacional numa violação grosseira do princípio da igualdade, surgiu a notícia de que o Instituto da Segurança Social e a DGS estão a trabalhar na revisão das regras actuais sem que seja conhecido em que sentido ou para quando está prevista a sua entrada em vigor”, lê-se no requerimento em que os deputados também perguntam se está a ser feito algum acompanhamento das crianças naquela situação.

Depois de em Maio passado, o PSD já ter questionado a ministra sobre quais os cuidados prestados às crianças institucionalizadas e de não ter obtido resposta, o partido quer saber como é que estão a ser asseguradas as condições higiénico-sanitárias destas crianças e jovens que estão nos centros de acolhimento temporário e nos lares de infância, durante este período de pandemia, e como é que estão a ser asseguradas as visitas de familiares.