“Paras connosco?”: dia 25 de Setembro sai-se à rua pelo clima

“A nossa casa está a arder”. É com esta frase de Greta Thunberg que o Salvar o Clima — um conjunto de vários movimentos, colectivos e associações — começa o manifesto a convocar uma mobilização para a justiça climática em Portugal no próximo dia 25 de Setembro, em resposta ao apelo internacional lançado pelo Fridays For Future. “Paras connosco?”, convida o movimento em comunicado enviado ao P3.

Com o objectivo de unir “vários movimentos e várias vozes, construindo este processo com diferentes sectores da sociedade civil”, esta Mobilização Climática Global vem reivindicar “a transição energética justa que a sociedade portuguesa necessita urgentemente” através da “requalificação justa dos trabalhadores dos sectores poluentes, nomeadamente das centrais termoeléctricas de Sines e do Pego”, do “fim das concessões para explorar combustíveis fósseis em Portugal”, do “investimento e a electrificação da ferrovia”, da “criação de um sector público que lidere o processo de produção de energia renovável”, do “cancelamento de quaisquer grandes projectos que acarretem um aumento de emissão de gases com efeito de estufa”, do “acesso equitativo à água potável e a alimentos” e, por fim, do “acesso à habitação de qualidade a toda a população”.

Sair à rua em “contra-relógio” é a proposta, especialmente depois das mobilizações de 2019 e dos protestos online de 2020 não terem surtido o efeito desejado, numa era em que “a profunda crise climática não desacelera e as ondas de choque da covid-19 agravam os impactos desta”, pondo a nu “as fragilidades deste sistema” e deixando “milhares à beira do desemprego, da precariedade e da pobreza”, tal como anuncia o manifesto do Salvar o Clima.

A organização chama todos os estudantes, organizações não-governamentais, colectivos, associações, sindicatos e cidadãos para as ruas, de forma segura, cumprindo-se as normas de higiene impostas pelos novos tempos que vivemos. Para serem subscritoras ou apoiantes da causa, as entidades devem enviar um e-mail para [email protected].

“No dia 25 de Setembro paramos para avançar”, lê-se no comunicado. “Paramos porque não há tempo a perder. Paramos pela vida. Paramos pelas nossas vidas.”