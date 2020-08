Uma questão fundamental

A apresentação do plano de recuperação económica para os próximos dez anos, apresentado por António Costa Silva, defende a necessidade de investimento na ligação de portos e aeroportos nacionais. Todavia, não realça o aeroporto de Beja e a sua importância para o país. E isto, na minha perspectiva, é uma lacuna inadmissível que menospreza o combate à desertificação e à interioridade e dá asas aqueles que infelizmente continuam a preservar uma visão antagónica e põem em causa o futuro da nossa região e das gerações vindouras. Porém, como o Diário do Alentejo referiu numa das suas últimas edições, para a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, urge políticas e políticos corajosos e de palavra que apostem na região alentejana. Uma questão essencial para todos nós que tem sido alvo de profundas contradições no tempo entre o discurso e a realidade.

Manuel Vargas, Aljustrel

Reciclagem

Nos últimos anos, têm sido muitos os alertas das organizações mundiais ligadas ao ambiente sobre a degradação do meio ambiente, que decorre do comportamento humano, e que deveria fazer reflectir muitos cidadãos, que parecem não ter a noção da realidade catastrófica que nos afecta a todos, continuando a ter atitudes irresponsáveis, embora muitos outros cidadãos já tenham adoptado comportamentos cívicos.

Os maus hábitos da sociedade carecem da implementação de medidas que possam obrigar os cidadãos a fazer a sua parte, fazendo a separação do lixo, sendo que uma das soluções seria a criação de campanhas agressivas de sensibilização. Independentemente de cursos académicos, doutoramentos ou licenciaturas, é muito mais importante a formação moral e os comportamentos cívicos adoptados pelos cidadãos do que ter canudos que servem apenas de estatuto em relação aos demais cidadãos, quando as atitudes dos mesmos é que fazem toda a diferença.

Américo Lourenço, Sines

"Pólvora” nos lares

Desde há umas semanas que o bastonário da Ordem dos Médicos e os sindicatos dos médicos descobriram a “pólvora”. Só agora, ao fim de décadas, descobriram a situação caótica em que se encontram os idosos nos lares legais e ilegais deste país. A lei que os regula não sei quando foi votada ou elaborada pelos governos, mas sei que está muito mal feita. Pôr a assistência médica dos lares a cargo dos médicos de família é tapar o sol com a peneira. Eles nem tempo têm para seguir os seus doentes quanto mais para orientar lares. As Misericórdias dizem que em alguns dos seus têm médicos avençados, mas na prática não chega para o trabalho que lhes devia ser exigido. O protagonismo partidário que estas críticas tomaram é de grande hipocrisia porque o problema é mais velho que a Sé de Braga. Em vez de berrar e aparecer todos os dias nas televisões, apresentem na Assembleia da República uma nova lei digna para a cobertura sanitária dos milhares de lares de Portugal. Depois na votação iríamos ver quem votaria contra e quem votaria favor. Tenho cá um palpite de que muitos dos indignados de hoje votariam contra.

José Carlos Palha, Vila Nova de Gaia