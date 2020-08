E se ninguém ganhar as eleições nos Estados Unidos?

Prever o resultado das eleições presidenciais nos EUA costumava ser uma simples questão binária: ou ganhava o candidato do Partido Democrata, ou ganhava o candidato do Partido Republicano. Mesmo as eleições de 2000, nas quais Al Gore e George W. Bush acabaram praticamente empatados no estado da Florida, não foram assim tão diferentes: o Supremo Tribunal interveio para declarar que a vitória naquele estado pertencia a Bush Jr., e assim foi determinada a vitória no colégio eleitoral também, o que deu a George W. Bush as chaves da Casa Branca com menos meio milhão de votos do que Al Gore.

