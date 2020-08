Mike Pompeo investigado por discursar na convenção do Partido Republicano

O Partido Democrata norte-americano abriu uma investigação na Câmara dos Representante para determinar se o secretário de Estado, Mike Pompeo, violou uma lei federal ao discursar no segundo dia da convenção do Partido Republicano, na noite de terça-feira.

Pompeo, que é o primeiro detentor do mais alto cargo diplomático nos Estados Unidos a discursar numa convenção de um partido político desde a II Guerra Mundial, falou a partir de Israel e elogiou as principais decisões de política externa do Presidente Donald Trump.

“Como marido da Susan e pai do Nick, posso dizer que os dois estão hoje mais seguros e que as suas liberdades estão mais bem defendidas, porque o Presidente Trump pôs em acção a sua visão de uma América em primeiro lugar”, disse Mike Pompeo, usando uma referência familiar para frisar que falou em nome pessoal, e não como secretário de Estado norte-americano.

Num esclarecimento feito no início da semana, o Partido Republicano sublinhou que “não seria usado nenhum recurso do Departamento de Estado” na gravação do discurso de Pompeo – feita em Jerusalém, no telhado do hotel King David, durante uma visita oficial a países da região.

“Não há funcionários [do Departamento de Estado] envolvidos, nem na preparação, nem nas filmagens do discurso”, disse o partido num comunicado.

Lei e honra

A participação de funcionários do poder executivo norte-americano em acções de campanha partidária é proibida pela Lei Hatch, de 1939, com excepções para o Presidente e o vice-presidente dos Estados Unidos. Mas os advogados da Casa Branca e do Departamento de Estado argumentam que a lei não se aplica se essas intervenções forem feitas em nome pessoal – o que é contestado pelos críticos da Administração Trump, principalmente se se provar que foram usados recursos públicos na gravação do discurso de Pompeo.

Para reforçar a separação determinada pela lei, o universo da diplomacia norte-americana impôs-se a si mesmo, desde o fim da II Guerra Mundial, um regulamento que aconselha os seus funcionários a não se envolverem em assuntos partidários mesmo na qualidade de simples cidadãos.

Num memorando elaborado pelo principal advogado do Departamento de Estado no dia 3 de Dezembro de 2019, e aprovado por Mike Pompeo, as regras de separação foram ainda mais reforçadas.

“O Departamento tem uma longa política de limitar a participação de funcionários nomeados para cargos políticos em campanhas partidárias, reconhecendo a necessidade de os Estados Unidos falarem a uma só voz em termos de política externa”, lê-se no documento, revelado site Politico.

“A combinação entre os regulamentos do Departamento [de Estado] e a Lei Hatch proíbe, na prática, o vosso envolvimento em quaisquer actividades partidárias no cumprimento das vossas funções e, em muitas circunstâncias, até mesmo quando estão fora de serviço.”

Na semana passada, o ex-secretário de Estado John Kerry, do Partido Democrata, fez um discurso muito crítico de Trump na convenção do seu partido. Mas, em 2016, quando estava em funções, Kerry encontrava-se numa viagem oficial à Europa e ao Sudeste Asiático e não interveio na convenção que viria a nomear Hillary Clinton como candidata à Casa Branca.

Essa prática foi também mantida por republicanos, mais recentemente por Condoleezza Rice, em 2008, mas de forma ainda mais vincada em 2004, quando o secretário de Estado era Colin Powell e Rice era conselheira de Segurança Nacional.

“Este ano”, escreveu o New York Times numa notícia publicada a 30 de Agosto de 2004, “o secretário de Estado e a conselheira de Segurança Nacional não vão participar na convenção por insistência do Presidente [George W. Bush], que não quis nenhum elemento da sua equipa de segurança nacional a desempenhar um papel importante num acontecimento partidário”.

Jardins da Casa Branca

A investigação sobre o discurso de Pompeo na convenção republicana foi lançada pelo vice-presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, Joaquin Castro, do Partido Democrata. E não é o único momento da convenção que está a ser escrutinado para possíveis investigações ou acusações.

Ao usar os jardins da Casa Branca como um dos principais palcos dos discursos na convenção do Partido Republicano, e ao presidir a uma cerimónia de naturalização de cidadãos estrangeiros e perdoar um antigo assaltante de bancos – fazendo uso dos seus poderes presidenciais únicos –, Donald Trump é também acusado pelos seus críticos de apagar a linha de separação entre o cargo de Presidente e as actividades de um partido político.