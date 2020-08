Farmacêuticas não querem ser responsabilizadas se vacinas da covid-19 tiverem problemas

O lóbi europeu das indústrias farmacêuticas pressionou a União Europeia a aplicar isenções que protejam os seus membros de processos judiciais caso existam problemas com eventuais vacinas para a covid-19, avança o diário Financial Times.

O memorando da Vaccines Europe, grupo especializado em vacinas da Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas (EFPIA, na sigla inglesa), defende um “sistema de compensação abrangente” e “isenção de responsabilidade civil”.

Os riscos são “inevitáveis” devido à “rapidez e escala do desenvolvimento e implementação” de uma eventual vacina para a covid-19, de acordo com o mesmo documento consultado pelo Financial Times.

Tal torna “impossível gerar a mesma quantidade de provas subjacentes que normalmente estariam disponíveis através de ensaios clínicos extensivos e da experiência dos prestadores de cuidados de saúde”, justifica a nota.

Algumas pessoas são susceptíveis de sofrer “acontecimentos adversos” após a vacinação, aponta o memorando. “Mesmo que tais acontecimentos possam não estar relacionados com as vacinas, essas ocorrências, juntamente com a escala do programa de vacinação e a atenção pública dada à covid-19, podem levar a numerosas queixas por danos”, lê-se na nota.

A Comissão Europeia (CE) disse, em resposta ao Financial Times, que precisa de agir o mais rapidamente possível no que diz respeito à pandemia, salvaguardando simultaneamente a segurança dos doentes.

De forma a “compensar os riscos tão elevados assumidos pelos fabricantes”, a CE diz estar a preparar provisões para que os 27 Estados-membros indemnizem as empresas por “determinadas responsabilidades” relacionadas com os acordos de compra antecipada.

A 14 de Agosto, a CE anunciou que chegou a um acordo com a AstraZeneca para adquirir pelo menos 300 milhões de doses de uma potencial vacina, que está na fase 3 de ensaios clínicos e é desenvolvida pela Universidade de Oxford. Há também acordos estabelecidos com a Sanofi, a Johnson & Johnson e a CureVac.

A Vaccines Europe inclui grupos farmacêuticos como a AstraZeneca, GSK, Janssen (que integra o grupo Johnson & Johnson), Novavax, Pfizer, Sanofi e CureVac.