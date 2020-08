Comissário europeu irlandês tornou-se incómodo por violar regras da covid-19

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a “avaliar cuidadosamente” o futuro do comissário europeu do Comércio, Phil Hogan, envolvido num escândalo por violação de regras da covid-19 no seu país, a República da Irlanda, onde está a ser cada vez mais pressionado a demitir-se.

Hogan participou há uma semana num jantar de comemoração dos 50 anos do clube de golfe do Parlamento irlandês com 82 convidados, entre os quais o então ministro da Agricultura, Dara Calleary, que se demitiu do cargo na sexta-feira. Por juntar tantas pessoas, o jantar violava as restrições ao ajuntamento de pessoas, que tinham sido agravadas na véspera, para fazer face a um aumento do número de infecções pelo novo coronavírus.

Vários deputados foram castigados por terem participado na confraternização, um ministro demitiu-se, e Hogan foi criticado pelo próprio primeiro-ministro, Micheál Martin, e pelo vice-primeiro-ministro, Leo Varadkar, que é do seu próprio partido.

Phil Hogan já pediu várias vezes desculpas, reconhecendo ter errado, mas nunca pôs a hipótese de se demitir. Só que numa entrevista à televisão nacional, na terça-feira, onde esperava desculpar-se e fazer as pazes com os irlandeses, demonstrou desconhecer que devia ter feito quarentena, quando regressou de Bruxelas para Dublin, a 31 de Julho. “Não pus ninguém em risco, já tinha feito um teste de despistagem da covid-19”, assegurou. As suas declarações acabaram por agravar a animosidade entre os seus compatriotas.

“Parece claro que foram violadas regras de saúde pública”, declararam Martin, Varadkar e Eamon Ryan, líder do terceiro partido da coligação governamental irlandesa, Os Verdes.

A decisão sobre o futuro de Phil Hogan, um dos comissários com o pelouro mais importante no executivo comunitário, está nas mãos de Ursula von der Leyen, que prometeu uma decisão “para breve”.

“A presidente da Comissão está a analisar e a estudar cuidadosamente o relatório enviado ontem [terça-feira] pelo comissário Hogan. […] Ela irá completar a sua avaliação quando entender que dispõe do panorama geral”, declarou a porta-voz do executivo comunitário Dana Spinant.