Dois mortos e um ferido grave na terceira noite de violência em Wisconsin

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida com gravidade esta terça-feira após confrontos com a polícia nas ruas de Kenosha, no estado do Wisconsin, EUA. É o balanço da terceira noite de protestos, em Kenosha e noutras cidades, depois de Jacob Blake, norte-americano negro, ter sido baleado por sete vezes por um polícia, pelas costas e à queima-roupa, no domingo. Blake está paralisado da cintura para baixo e “a lutar pela vida”. “Precisa de um milagre para voltar a andar”, disseram os advogados da família.

Jacob Blake, pai de seis filhos, foi baleado à queima-roupa e pelas costas por um polícia que o seguiu, de arma apontada, até ao momento em que tentou entrar numa carrinha.