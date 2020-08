Obras de repavimentação da Segunda Circular arrancam na segunda-feira

As obras para reparar o esburacado asfalto da Segunda Circular vão finalmente arrancar na próxima segunda-feira, informou a Câmara de Lisboa em comunicado.

Há muito que os utilizadores diários desta que é uma das principais artérias da cidade reclamam do mau estado da via. Depois de em Dezembro ter sido lançado o concurso público, de em Abril ter sido adjudicada a empreitada e submetida ao Tribunal de Contas, as obras iniciam-se na próxima semana e incluem, além da repavimentação dos dez quilómetros da via, a melhoria da sinalização rodoviária.

A empreitada, que custará 4,6 milhões aos cofres da autarquia, vai estender-se por dez meses e será dividida em duas fases: na primeira vai ser repavimentado o troço entre o aeroporto e Benfica; na segunda o troço no sentido contrário.

Os trabalhos vão decorrer durante a noite, das 21h às 6h nos dias úteis. O município prevê também que possam ser efectuados trabalhos “pontualmente aos fins-de-semana, com condicionamento das vias e acessos de forma faseada, os quais serão assinalados e comunicados no decorrer da obra”.