Banco de Móveis Solidário de Famalicão já distribuiu 2000 peças e tem nova campanha

O Banco de Móveis Solidário de Vila Nova de Famalicão já distribuiu cerca de duas mil peças de mobiliário “devolvendo o conforto a mais de 300 famílias do concelho” e tem uma nova campanha em andamento. Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia daquele concelho do distrito de Braga explica que a nova campanha de solidariedade tem o mote “Os móveis que não precisa podem ser valiosos para alguém”.

O projecto começou em 2013, numa parceria entre a autarquia e o Lago Discount, abarcando a recolha e entrega de móveis, electrodomésticos e colchões “que ainda estão em bom estado e que já não são necessários, mas que ainda podem fazer a diferença na vida de outras famílias”. “Este é daqueles projectos que não pode cair no esquecimento na nossa comunidade e cuja existência continua a fazer todo o sentido”, afirma no texto o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha.

Para o autarca, o Banco de Móveis destaca-se “pela sua vertente solidária e pela ajuda que representa para as famílias mais carenciadas do concelho”. “Mas não nos podemos esquecer que com este projecto estamos também a optimizar o ciclo de vida destas peças dando-lhes uma nova vida”, salienta Paulo Cunha.

A doação dos móveis é feita através dos Serviços de Acção Social do município, sendo depois os móveis distribuídos pelos agregados familiares sinalizados e encaminhados pelas várias instituições que integram a Rede Social de Vila Nova de Famalicão.