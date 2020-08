Antiga escola básica de Montalvão dá lugar a um novo espaço museológico

A antiga escola primária de Montalvão foi transformada num espaço museológico denominado “Montalvão Vintage – Reviver o Passado”. Com este projecto, o município de Nisa pretende relembrar os tempos antigos do ensino, a actividade agrícola e as tradições locais, tornando o edifício num local de preservação e exposição do “valioso acervo” das artes e ofícios ancestrais da localidade.

Em declarações ao PÚBLICO, Tiago Natário, do gabinete de imprensa da Câmara de Nisa explica que “o objectivo do município" é, desde logo, dar uma nova vida aos edifícios públicos que estão à responsabilidade da autarquia”. A antiga escola já era em parte utilizada por uma associação dinamizadora da região e de forma a dar utilidade total ao espaço desenvolveu-se este novo projecto, em resposta à falta de um núcleo museológico na freguesia de Montalvão.

De maneira a despertar a atenção de quem passa, a escola que agora alberga um museu não perdeu o seu “estilo arquitectónico, típico do Estado Novo”, até porque uma das salas terá uma representação holográfica do ensino ao tempo da ditadura. No entanto, agora tem à entrada representações “gigantes” de utensílios agrícolas representativos das actividades típicas da região.

Para este esforço de preservação da memória colectiva, o município contou com apoio de várias empresas, que cederam peças para as exposições, que são produzidas, também, com recurso a novas tecnologias. A autarquia acrescenta que o principal objectivo do museu é assegurar a transmissão de uma herança para as próximas gerações, mas assume também que espera que ele venha a atrair visitantes a esta aldeia. Aliás, as expectativas para o museu são elevadas dada a proximidade com Marvão, a vila mais turística da região.

A cerimónia de inauguração está marcada para este sábado, às 17h, e contará com a presença do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, e para além da presidente da Câmara de Nisa, Maria Idalina Trindade. O programa inclui um concerto de Custódio Castelo.