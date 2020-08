Actores de Os Homens do Presidente vão juntar-se em nome das verdadeiras eleições norte-americanas

O elenco do premiado drama político Os Homens do Presidente vai juntar-se para um especial de apelo a que os norte-americanos vão votar em Novembro. Martin Sheen — um activista político na vida real que interpretou o presidente americano de tendência liberal Jed Bartlet na série da NBC — vai reunir-se com os seus funcionários fictícios da Casa Branca, interpretados por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe, Dule Hill, Janel Maloney e Richard Schiff, anunciou a HBO Max.

O especial, que incluirá novas cenas do guionista e criador da série Aaron Sorkin e irá para o ar na plataforma de streaming HBO Max antes das eleições de 3 de Novembro, com o objectivo de aumentar a consciencialização sobre a importância de votar, uma luta da organização sem fins lucrativos “When We All Vote”, co-presidida pela ex-primeira-dama Michelle Obama.

“Esta foi uma maneira de nos voltarmos a juntar para fazer uma declaração sobre a importância de as pessoas votarem”, explica o actor Bradley Whitford, no programa Today da NBC. “Quanto mais nos afastamos, e penso que falo por todos no elenco, mais sorte sentimos por termos feito parte desta série, que foi uma experiência criativa tão incrível e, o mais importante para mim, uma homenagem a uma visão nada cínica do que deve ser o serviço público”, avalia.

A série teve sete temporadas e terminou em 2006, depois de ter ganhado mais de duas dezenas de Emmys. Este especial contará com uma performance encenada de um episódio da terceira temporada intitulado “Hartsfield's Landing”, no qual Bartlet joga xadrez com seus assessores enquanto aguarda os resultados de uma eleição primária estadual. O episódio será filmado em Los Angeles no início de Outubro, respeitando as regras de distanciamento social e outras directrizes de segurança por causa do coronavírus.