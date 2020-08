Vinho do Porto: Borges declara Vintage 2018

“Depois de dois anos prodigiosos, a memória dos Porto Vintage abrandou no fôlego. Em 2018, um ano agrícola difícil, nasceram vinhos para todas as expectativas: há casas que falam em glória digna dos grandes clássicos e há outras que se limitaram aos ‘single quinta'”, resumia Manuel Carvalho no Especial Vinhos da Fugas, publicado em Junho. À lista, junta-se o Borges Vintage Porto 2018.

“A Sociedade dos Vinhos Borges acaba de declarar Vintage 2018”, anuncia a empresa em comunicado divulgado nesta quarta-feira. “Apesar de a vindima ter sido desafiante, dadas as adversidades climáticas, as condições acabaram por ser favoráveis à produção de um Vintage clássico de excelência”, garante-se.

Vintage Borges 2018

A empresa lembra que “o ano vitivinícola 2017-2018 foi caracterizado pelo fim da extrema seca, trazendo condições climáticas atípicas, irregulares e imprevisíveis”. Mas, sublinha, as “adversidades foram ultrapassadas graças a um trabalho rigoroso e minucioso na vinha”. Segundo a Borges, foi preservado o “estilo e a identidade de cada casta (Touriga Nacional, Touriga Franca e Sousão)”. O resultado é o Vintage que agora a empresa põe à venda.

Com origem nas “uvas da Quinta da Soalheira, um tesouro escondido no Douro mais profundo, que acumula um património singular desde 1904”, o Borges Vintage Porto 2018 anuncia-se, nas palavras do seu enólogo, José Maria Machado, como possuidor de uma "cor ruby escura e intensa”, com um aroma “exuberante, jovem, fresco, complexo” onde se encontrarão “notas resinosas”. E promete-se um vinho em que doçura e acidez se equilibram, “poderoso, encorpado, com taninos firmes, suaves e envolventes num conjunto macio”. No sabor, deverão registar-se “notas a amora e regaliz”.

O preço de referência para o Borges Vintage Porto 2018, segundo a empresa, é de 67,90 euros.